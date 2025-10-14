El PP, contra "las ocurrencias de movilidad" de Inés Rey: ahora le toca a la ronda de Outeiro

Atasco en la ronda de Outeiro a su paso por la Sagrada Familia Carlota Blanco

El grupo popular de A Coruña pide "sentidiño" a Inés Rey en sus decisiones de movilidad tras anunciar que prevé eliminar un carril de circulación en una de las zonas con más tráfico de la Ronda de Outeiro.

“Los coruñeses sufrimos las consecuencias de la desastrosa política de movilidad de Inés Rey”, señala Miguel Lorenzo, portavoz del PP coruñés, que critica que la alcaldesa "primero elimina más de mil plazas de aparcamiento sin alternativa por toda la ciudad y luego amplía la ORA a barrios donde los precios de los garajes se han disparado, como Vioño o Ronda de Outeiro".

Pero no es la única medida sorprendente respecto a movilidad y que afecta a esa misma zona, explican los populares a través de un comunicado. Inés Rey anunció también que está estudiando modificar el aparcamiento en la Ronda de Outeiro, a la altura de la Sagrada Familia, para pasar de línea a batería, aseguran.

Para hacerlo tendría que eliminar un carril de circulación en la Ronda de Outeiro en uno de los tramos con mayor densidad de tráfico. “Esto sucede cuando se proyectan las obras desde los despachos, sin pisar los barrios, y sin consenso. Ya sucedió en la avenida de Os Mallos, cuando cambiaron de línea a batería y en poco más de dos años tuvieron que rectificar”, recuerda Miguel Lorenzo.

En lugar de aplicar el "sentidiño, la movilidad en nuestra ciudad va de ocurrencia en ocurrencia. Inés Rey está consiguiendo una movilidad insostenible en la ciudad por no tener una planificación seria y rigurosa, comenzando por tener el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) sin actualizar desde 2014”, señala el popular.

Esta actualización debería ser el primer paso, “pues debido a sus políticas de parcheo en movilidad y a las actuaciones inconexas que han realizado en los últimos años han hecho que la movilidad se haya convertido en una gran problema y sobre todo se han convertido en una gran preocupación para los vecinos”.