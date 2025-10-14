El ocio nocturno de A Coruña pone sobre la mesa técnica un decálogo de cambios normativos

José López Balado, abogado de la Asociación Para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno Patricia G. Fraga

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, la del pasado día 1 fue la cuarta y última de las reuniones de la llamada mesa técnica de la hostelería y el ocio nocturno, heredera a su vez de las dos mesas de negociación entre el sector, los representantes municipales y los vecinales. Sin embargo, pocas o casi ninguna certeza se desprende de seis encuentros caracterizados, en mayor o menor medida, tanto por la cordialidad como por las diferencias. Después del discrepante e irreconciliable debate de sobre el ruido en la calle y a quien corresponde su responsabilidad, los convocantes de la mesa, el Ayuntamiento, instaron a los diferentes actores a presentar sus propuestas. Y eso es lo que ha hecho la Asociación Para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno, una agrupación nacida y reforzada tras los numerosos cierres de comienzo de año.

El decálogo completo Simplificación de licencias

Que el cambio de titularidad de un local pueda realizarse a través de una declaración responsable



Reducción de plazos

Especialmente para autorizaciones y cambios de actividad, lo que fomentaría, según dice, la innovación en el sector



Flexibilización de los horarios

Adaptar la normativa a la realidad del ocio nocturno y la demanda cultural de la ciudadanía. Permitir música en directo.



Facilitar la instalación de terrazas

Exige, especialmente, procedimientos más claros y ágiles, que garanticen la coexistencia con el espacio público



Revisar ordenanza de ruido

Adaptación al catálogo de la Xunta, revisión de las zonas ZAS y desaparición de la norma de los 25 metros



Tuitividad en las sanciones

Evitar penalizaciones desproporcionadas. Dar audiencia e información antes de sancionar



Agrupación de expedientes

Un solo organismo para resolver toda la disciplina y no separar el expediente urbanístico de la sanción



Crear mesas técnicas

Un foro válido para la resolución de conflictos y la planificación conjunta de actuaciones de todo tipo



Moratorias urbanísticas

Garantizar la continuidad de negocios existentes y favorecer la regeneración del tejido comercial



El vaso de plástico durante el periodo de evacuación

En consonancia con las leyes de prevención de pérdidas y desperdicio

El abogado y portavoz José López Balado, a través de su bufete, presentó tanto al Ayuntamiento vía registro como a los diferentes grupos municipales un decálogo basado en el “papel estratégico en la dinamización económica del sector”, que estipula en alrededor del 4,5 por ciento del PIB gallego (otras fuentes de hostelería lo elevan incluso al 10 por ciento de la actividad económica de A Coruña). Además, como contrapeso lamenta que la práctica de la hostelería y el ocio nocturno se ven dificultados por la “excesiva rigidez administrativa y urbanística, plazos dilatados, trámites complejos, limitaciones de horarios o restricciones en la instalación de terrazas y criterios de insonorización que no siempre se adaptan a la realidad urbana”.

En la solicitud se presentan hasta diez propuestas, con su correspondiente razonamiento. En primer lugar se apunta a la simplificación de licencias y trámites de apertura “reduciendo la burocracia necesaria y agilizando la obtención de autorizaciones de actividad”. Cree que “los requerimientos actuales son incongruentes y van en la línea de solicitud de licencia”. En segundo lugar, la reducción de plazos administrativos para autorizaciones y cambios de actividad “fomentando la inversión e innovación en el sector. La ampliación y flexibilización de horarios de apertura pide “adaptar la normativa a la realidad y demanda cultural de la ciudadanís, permitiendo en horarios razonables la música y actuaciones en directo”. También se incluye el debate de las terrazas, para las que pide “facilitación para la instalación y ampliación”.

Respecto a la ordenanza de ruido pide la adaptación al catálogo de la Xunta, con sus correspondientes decibelios, así como la revisión de las zonas ZAS y la eliminación de la prohibición de implantar locales de ocio nocturno a menos de 25 metros. No obstante, todos los actores de la mesa dan por hecho, por imperativo legal, que se subirán esos 10 decibelios de más que contempla la norma autonómica, también tal y como adelantó este diario.

Finalmente, el escrito de López Balado, que será uno de los que se tengan en cuenta para el borrador de la normativa que deberá llevarse a pleno, incluye la solicitud de “tuitividad en la aplicación de la disciplina de reducción de sanciones, la agrupación de los expedientes, la creación de mesas técnicas para el diálogo, así como las moratorias urbanísticas y la vuelta al vaso de plástico para facilitar la evacuación”.