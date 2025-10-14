Mi cuenta

A Coruña

El Gobierno autoriza el convenio para financiar con 3,3 millones el proyecto Coruña Marítima

Efe
14/10/2025 14:07
Reunión de los colectivos integrantes de Coruña Marítima

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del convenio entre el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña para la financiación conjunta de la elaboración del máster plan que desarrollará el proyecto Coruña Marítima.

El futuro de la fachada marítima coruñesa es el uso que van a tener los 800.000 metros cuadrados de terrenos portuarios de la ciudad, tras el traslado de operaciones hacia el puerto exterior de punta Langosteira, en Arteixo, una obra que ha dejado una deuda de 280 millones de euros a la Autoridad Portuaria.

El convenio establece que el presupuesto de 3.315.000 euros para elaborarlo y su asistencia técnica será financiado en dos terceras partes por la Administración General del Estado: Puertos del Estado, el Puerto de A Coruña y Adif aportarán 736.666 euros cada uno, mientras que Xunta aportará 552.500 euros y el Ayuntamiento otra cantidad igual.

El concurso de los muelles de A Coruña vuelve a salir a licitación con cambios en las bases

Más información

Las administraciones que colaboran en este proyecto se han comprometido a desarrollar la accesibilidad y usos ciudadanos en los nuevos espacios manteniendo la compatibilidad con las actividades portuarias que permanezcan.

El máster plan abarcará todo el ámbito del puerto interior, desde el dique de abrigo hasta la dársena de Oza, y la estación de mercancías de San Diego, siguiendo los acuerdos aprobados por la comisión Coruña Marítima y las conclusiones del proceso de participación ciudadana.

En marcha el concurso internacional para el Plan Rector de Coruña Marítima

Más información

Se prevé la creación de amplias áreas de uso público y zonas verdes, espacios para usos residenciales y de servicios, primando la innovación y la sostenibilidad en el diseño, pero contribuyendo a preservar la identidad y el carácter portuario.

El Máster Plan para Coruña Marítima ha salido a concurso público -tras repetir el proceso- y se espera que esté resuelto a principios del otoño de 2026. El adjudicatario deberá presentar a mediados de 2027 el proyecto que transformará el frente marítimo de A Coruña. 

