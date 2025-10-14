Mi cuenta

El coruñés Tinho salva con nota el 'caramelo envenenado' de 'Die with a smile' y se asegura su plaza en Operación Triunfo

Su compañera Judit no corrió la misma suerte y quedó nominada junto a Lucía casani

Noela Rey Méndez
14/10/2025 11:00
Tinho y Judit cantan Die with a Smile
Operación Triunfo

Era un 'caramelo envenenado', como el mismo jurado, en palabras de Guille Milkyway reconoció, pero el coruñés Tinho salvó la papeleta, y con nota. Su 'Die with a smile' junto a Judit le permitió asegurarse una semana más su plaza en la Academia de Operación Triunfo.

Tinho, emocionado con el vídeo

El coruñés Tinho, sin palabras tras recibir un vídeo muy especial en Operación Triunfo

Reparto de temas de la Gala 4 de OT 2025

Tinho y Bruno Mars cruzan sus caminos en la Gala 4 de Operación Triunfo

Pablo Carballido y Tinho en la Escuela Municipal de Música

Pablo Carballido: "Tinho tiene todas las cualidades para estar donde está"

Su voz de rockero de los 80 encerrado en el cuerpo de un veinteañero le quedó como anillo al dedo al complicado tema de Bruno Mars y Lady Gaga. También su interpretación, contenida pero emocionante, que el jurado reconoció al decirle que había conseguido dominar el ímpetu que a veces le hace parecer desbocado en el escenario. "Increíble evolución", certificó Guille Milkyway para invitarle a cruzar la pasarela.

No tuvo la misma suerte su compañera Judit, que fue nominada por el jurado, que la vio bloqueada, algo que ya le pasó durante la semana de ensayos. Junto a la catalana, Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo nominaron también a María Cruz y Lucía Casani, ambas por su interpretación de 'Vete' de Los Amaya, y a Crespo, a quien se le atragantó el 'Akureyri' de Aitana y Sebastián Yatra. Finalmente, los profesores salvaron a María Cruz por su gran trabajo en la Academia, mientras que sus compañeros libraron de la nominación a Crespo.

Judit y Lucía Casani serán las que se jueguen su permanencia en Operación Triunfo en la gala del próximo lunes.

