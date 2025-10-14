El Ayuntamiento de A Coruña intentará tener listas las nuevas terrazas de María Pita en enero

Las obras que se podían ver ayer en María Pita no corresponden todavía a las terrazas Patricia G. Fraga

Las terrazas de María Pita, las únicas que ha conocido una generación de coruñeses, no llegarán al cuarto de siglo de vida. Es una de las pocas certezas que extraen los presentes de la reunión informativa con el Ayuntamiento del pasado del pasado lunes. Allí conocieron un borrador inicial, tanto del proyecto para la plaza del palacio municipal como para marco legal que regirá el funcionamiento de los espacios exteriores de hostelería en los próximos años. La intención del Gobierno local es por un lado lograr el consenso de empresarios, pero también llevarlo a término lo antes posible. De hecho, trabaja con el horizonte de enero o febrero para cambiarle la cara al entorno.

En la mesa informativa del lunes, así como en las consultas que posteriormente trasladaron algunos afectados de forma individual, llegó a hablarse del próximo mes de noviembre o diciembre como fecha para el inicio de las obras. No obstante, ni el qué ni el cómo están lo suficientemente perfilados como para que se estrenen a la vez el esperado mercado navideño y las nueva tipología de terrazas. Por ejemplo, una vez el equipo de Inés Rey comentó la intención de retirar el mobiliario de 2002 y sugirió por dónde pasaba la alternativa, automáticamente uno de los presentes se preguntó: “¿Pero quién va a pagar la retirada de las actuales?”. Ya en el año 2009 tal operación se valoró en unos 14.000 euros, un monto que habría que multiplicar por las 13 licencias que están en vigor. La alcaldesa se comprometió a que dicho trabajo correrá a cuenta de las arcas municipales, por lo que la inversión pasará a los presupuestos municipales, en 2026.

San Sebastián vs Granada

La otra palabra que se lleva vinculando a María Pita desde el lunes es San Sebastián. Fue el propio Ayuntamiento el que puso la plaza de la Constitución de la ciudad donostiarra como paradigma de terrazas ideales a imitar. Esa posibilidad ya la había deslizado en este diario Héctor Cañete a comienzos de año, junto al de Bilbao o Santander. De hecho, no es el único punto que parece haber encantado a los encargados de dibujar el futuro de las terrazas de A Coruña, ya que la guipuzcoana es la más reciente normativa de terrazas redactada en el panorama nacional.

La Bib Rambla de Granada Berhold Werner

Esas estructuras autoportantes y toldos a dos aguas, sin instalación fija en las fachadas, son lo que más dudas y genera entre los hosteleros que deben adaptarse a ellas. Por ejemplo, The Breen's Tavern puede presumir de ser la terraza más concurrida del entorno, y buena parte del éxito tiene que ver, más allá de su oferta como negocio, con el hecho de ofrecer un refugio a los viandantes en el no tan agradable invierno coruñés. Pablo Breen, su propietario, se saca de la manga una ciudad en la otra esquina de la península: Granada. “La plaza de Bib Rambla es un ejemplo para todos, porque tiene un diseño liviano, pero todos los espacios son cerrados; lo que le pedimos a lo que nos instalen es que sean espacios prácticos, funcionales, livianos y sin un gran gasto energético”, subraya. Además, cree que con la alternativa donostiarra bajaría notablemente la afluencia de aquellos que en los meses más duros se refugian de la lluvia y el viento. “Con más frío, y más viento racheado entrando, habrá menos uso”, sentencia.

La normativa para la ciudad

Respecto a los aspectos que adelantó el Gobierno local de la redacción de la nueva normativa el que más consultas ha provocado hasta la fecha en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña tiene que ver con la necesidad de elección entre el llamado ‘modelo pandemia’ o poner sillas y mesas sobre la acera. Inés Rey recordó que hay que dar por superada la época del covid: “Buscamos garantizar la actividad empresarial y la movilidad peatonal, que se vio afectada a partir de la pandemia, donde hicimos un esfuerzo para ampliar la ocupación del espacio público. Siempre hemos dicho que era una medida temporal que había que regularizar”.

En el caso de aquellos que no tuvieran terraza previa a la pandemia y se beneficiara en su día de esa medida, el presidente de los hosteleros, Héctor Cañete, apunta: “Lo lógico es que, el que cumpla, que la ponga donde quiera”. La moratoria será hasta diciembre de 2026.

Inés Rey (alcaldesa de A Coruña) “Es un modelo que no tiene sentido reproducir y, por lo tanto, trasladamos a los hosteleros de María Pita y diferentes zonas el borrador. Tendremos una reunión específica para el diseño de las futuras terrazas de María Pita, que esperemos que cuente con el respaldo mayoritario de los hosteleros de la plaza”

Héctor Cañete (Presidente de los hosteleros de A Coruña) “Hay que conocer la letra pequeña de María y estamos hablando con los compañeros de la zona para tener una valoración conjunta. Estamos estudiando este planteamiento inicial. Valoramos que se haya recogido en el borrador de la normativa nuestra petición sobre las terrazas en las plazas de aparcamiento”

Pablo Breen (Propietario de The Breen's Tavern) “Existen dos inconvenientes. Por un lado, no son cerradas y eso provoca un mayor gasto energético, además de menos afluencia de gente. Creemos que el modelo granadino es liviano y cerrado al mismo tiempo. Por otra parte, los costes y el tiempo de parón que implicará deben explicarse muy bien”