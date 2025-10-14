Día histórico en el Agra do Orzán: el Ayuntamiento derriba el muro del parque del Observatorio

Derribo del muro del parque del Observatorio Quintana

Este martes es un día que quedará marcado en la memoria de los vecinos del Agra do Orzán. Atrás quedan 25 años de lucha social para lograr que la zona verde que rodea el Observatorio meteorólogico se convierta en un parque. El de hoy ha sido el primer paso: el Gobierno local ha comenzado a derribar el muro que cercaba la zona. Los vecinos, allí concentrados, no dudaron en llevarse trozos del cierre a sus casas, como si del mismísimo muro de Berlín se tratase. Y advierten: la lucha continúa.

El derribo fue licitado el pasado mes de julio y se trata de uno de los principales compromisos del Gobierno municipal con los residentes del barrio. La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal, José Manuel Lage, acudieron al lugar para presenciar la actuación junto a los miembros de las asociaciones de vecinos del Agra do Orzán, Entrerrondas y la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña, Luisa Varela.

Algunos incluso recibieron a la regidora exclamando que "ha tenido que ser una mujer" la que llevase a cabo la medida. Chus Piñeiro, del Agra do Orzán, recordó las concentraciones que se convocaban "todos los jueves durante varios años" para protestar frente al Ayuntamiento. "Pensaba que no lo vería nunca. Hasta le hicimos una canción a la alcaldesa pero nada se movía. Nunca llegaban las máquinas y cada vez lo veíamos más lejos".