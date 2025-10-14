Ni dentistas ni oncólogos: esta es la desconocida especialidad que no para de crecer en A Coruña

El jefe de Cirugía Oral y Maxilofacial, José Luis López Cedrún, posa en el Abente y Lago Germán Barreiros

Ni son dentistas ni sólo quitan muelas. La Cirugía Oral y Maxilofacial es una especialidad desconocida para muchos y olvidada para otros tantos. Y sin embargo, es crucial para muchos pacientes. Y precisamente en A Coruña están algunos de los mejores profesionales del país. El servicio ubicado en el Abente y Lago se encuentra en el top 10 nacional según el reciente Monitor de Reputación Sanitaria. Un reconocimiento a toda una trayectoria que reciben con alegría, pero también con ‘deberes’ por delante. “Si tuviésemos más tecnología, estaríamos mejor. Pero hasta que no compren otro robot Da Vinci, no entramos en el programa”, explica José Luis López Cedrún, jefe del servicio en el Chuac.

López Cedrún lleva casi 28 años al frente de esta unidad y ha visto crecer la especialidad “a marchas forzadas” hasta situarse al lado de los hospitales más grandes del país. “Fuimos los primeros en utilizar una biopsia de ganglios centinela (un procedimiento quirúrgico que busca células cancerosas en los ganglios linfáticos), pero también en hacer ortodoncias de los pacientes con deformidades congénitas, que es una actividad que no está incluida en la Seguridad Social”, recalca.

Las listas de espera caen en A Coruña: 45 días menos para una prueba y cuatro para una operación Más información

Un resumen que muestra perfectamente la amplitud de un servicio que no para de crecer. Cada vez con “más consultas derivadas desde Atención Primaria y con más operaciones” que nunca, la unidad cuenta con once profesionales, entre los que se encuentran cinco residentes, para hacer frente a una actividad asistencial que ha cambiado mucho con el paso de los años.

Cambio del perfil

Si bien el número de traumatismos faciales ha disminuido, antes la mayoría tenían como origen accidentes de tráfico. Pero ahora hay más casos por agresiones, asegura el cirujano.

También ha cambiado el perfil del paciente con cáncer oral: “Ya no solo participan el tabaco y el alcohol, también el virus del papiloma humano (VPH)”.

De robots controlados por Bluetooth a grúas de 32 metros: así se derriba el Hotel de Pacientes del Hospital de A Coruña Más información

También hay “mucho melanoma”, un cáncer en el que –lejos de lo que pueda parecer– también puede intervenir el cirujano maxilofacial. “Los dermatólogos diagnostican los tumores cutáneos y nos lo derivan cuando hay que hacer una biopsia de ganglios centinela”, explica López Cedrún.

Y sigue presente el trauma rural, algo característico de Galicia, si bien ninguna de estas intervenciones es la más común que realizan en el servicio coruñés. Curiosamente lo son las extracciones de muelas del juicio, un procedimiento que hacen “todos los días”. Después se situarían las cirugías por cáncer de la cabeza oral o traumatologías, que se realizan todas las semanas. Frecuentes pero en una cantidad mucho menor están las cirugías ortognáticas, un procedimiento quirúrgico que corrige alteraciones en el desarrollo de los maxilares: “Operamos 30 o 40 al año”.

A Coruña marca el futuro: "Utilizamos desde 2017 un fármaco para cardiopatías familiares que se comercializó en 2024" Más información

Menos cirugías

La unidad herculina ya mira al futuro y trabaja en varias líneas de investigación clave, centrados en temas como la biopsia líquida, una prueba que permitirá “ahorrar muchas pruebas de imagen haciendo simplemente un análisis de sangre o saliva”.

En esta línea, López Cedrún asegura que la especialidad camina hacia un día a día con “menos cirugías de rescate” y “más tratamientos médicos”.