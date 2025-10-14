Ni dentistas ni oncólogos: esta es la desconocida especialidad que no para de crecer en A Coruña
El jefe del Cirugía Oral y Maxilofacial del Chuac apunta al robot Da Vinci como clave para escalar a lo más alto del ranking español
Ni son dentistas ni sólo quitan muelas. La Cirugía Oral y Maxilofacial es una especialidad desconocida para muchos y olvidada para otros tantos. Y sin embargo, es crucial para muchos pacientes. Y precisamente en A Coruña están algunos de los mejores profesionales del país. El servicio ubicado en el Abente y Lago se encuentra en el top 10 nacional según el reciente Monitor de Reputación Sanitaria. Un reconocimiento a toda una trayectoria que reciben con alegría, pero también con ‘deberes’ por delante. “Si tuviésemos más tecnología, estaríamos mejor. Pero hasta que no compren otro robot Da Vinci, no entramos en el programa”, explica José Luis López Cedrún, jefe del servicio en el Chuac.
López Cedrún lleva casi 28 años al frente de esta unidad y ha visto crecer la especialidad “a marchas forzadas” hasta situarse al lado de los hospitales más grandes del país. “Fuimos los primeros en utilizar una biopsia de ganglios centinela (un procedimiento quirúrgico que busca células cancerosas en los ganglios linfáticos), pero también en hacer ortodoncias de los pacientes con deformidades congénitas, que es una actividad que no está incluida en la Seguridad Social”, recalca.
Un resumen que muestra perfectamente la amplitud de un servicio que no para de crecer. Cada vez con “más consultas derivadas desde Atención Primaria y con más operaciones” que nunca, la unidad cuenta con once profesionales, entre los que se encuentran cinco residentes, para hacer frente a una actividad asistencial que ha cambiado mucho con el paso de los años.
Cambio del perfil
Si bien el número de traumatismos faciales ha disminuido, antes la mayoría tenían como origen accidentes de tráfico. Pero ahora hay más casos por agresiones, asegura el cirujano.
También ha cambiado el perfil del paciente con cáncer oral: “Ya no solo participan el tabaco y el alcohol, también el virus del papiloma humano (VPH)”.
También hay “mucho melanoma”, un cáncer en el que –lejos de lo que pueda parecer– también puede intervenir el cirujano maxilofacial. “Los dermatólogos diagnostican los tumores cutáneos y nos lo derivan cuando hay que hacer una biopsia de ganglios centinela”, explica López Cedrún.
Y sigue presente el trauma rural, algo característico de Galicia, si bien ninguna de estas intervenciones es la más común que realizan en el servicio coruñés. Curiosamente lo son las extracciones de muelas del juicio, un procedimiento que hacen “todos los días”. Después se situarían las cirugías por cáncer de la cabeza oral o traumatologías, que se realizan todas las semanas. Frecuentes pero en una cantidad mucho menor están las cirugías ortognáticas, un procedimiento quirúrgico que corrige alteraciones en el desarrollo de los maxilares: “Operamos 30 o 40 al año”.
Menos cirugías
La unidad herculina ya mira al futuro y trabaja en varias líneas de investigación clave, centrados en temas como la biopsia líquida, una prueba que permitirá “ahorrar muchas pruebas de imagen haciendo simplemente un análisis de sangre o saliva”.
En esta línea, López Cedrún asegura que la especialidad camina hacia un día a día con “menos cirugías de rescate” y “más tratamientos médicos”.
La cirugía estética, una burbuja creciente en la especialidad
Botox, rellenos y todo tipo de procedimientos de la medicina estética. A esto se dedican hoy en día gran parte de los cirujanos maxilofaciales, una tendencia dentro de las especialidad que cada vez crece más. “Esto va por nichos de mercado. En otra época eran los implantes”, explica el jefe de Cirugía Oral y Maxilofacial del Chuac, José Luis López Cedrún. Y es que aunque antes la estética era “más exclusiva” de los cirujanos plásticos, ahora hay maxilofaciales “punteros, verdaderos artesanos, dedicados exclusivamente” a este tema. “Hasta que se agote”.