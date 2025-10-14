De las vanguardias históricas a la influencia del pop en el arte: esta es la nueva exposición de Abanca en A Coruña

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, esta mañana, en la presentación de la muestra Quintana

"Hoy presentamos 'Compromiso con el Arte', una muestra cuyo título no es una elección personal, sino una declaración de principios: otorgar al arte y a los artistas el espacio que merecen". Así ha definido esta mañana el director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, el nuevo proyecto expositivo de 77 obras de las colecciones de Abanca y Fundación Bancaja que, desde esta tarde, estará abierto al público de A Coruña en la sede de Afundación.

A través de un recorrido que abarca desde las vanguardias históricas hasta las diversas creaciones contemporáneas como la influencia del pop en el arte, la muestra invita a sumergirse en un diálogo entre generaciones, estilos y sensibilidades. La exposición, dividida en cuatro salas diferentes, ofrece trabajos de artistas con gran calado internacional como Picasso, Kandinski o Georges Braque, entre muchos otros.

Un diálogo entre colecciones

Según Fernando Castro Flórez, comisario de la exposición, esta muestra busca "crear un diálogo constante entre las dos colecciones". A través de trabajos de grandes autores tanto valencianos como gallegos, además de algunos procedentes de otras partes del territorio nacional e incluso internacional, Afundación ofrece una "mirada diversa y de gran calidad que escapa de lo convencional", incide Castro.

Afundación acoge la proyección del documental '20 días en Mariúpol' Más información

Precisamente fuera de lo convencional es de lo que trata la sala principal, ubicada en la tercera planta del edificio del Cantón Grande. En este espacio, Picasso es el gran protagonista, donde a través de grabados hechos en sus últimos años de vida, presenta a su musa y segundo esposa Jacqueline de frente y de perfil. También figuran otras obras de cubistas, como Juan Gris, donde se expone 'Naturaleza muerta', una acuarela creada a partir de objetos cotidianos que, agrupados sobre una mesa, acaparaban el primer plano con una ausencia total de profundidad.

La visita continúa en la segunda planta, en una sala titulada 'Desarrollos de abstracción'. Con obras de artistas de gran calado como el santanderino Juan Uslé, en esta sala se observa una recuperación del placer del color. Ya en la tercera sala, la exposición está dedicada a lo figurativo. Concretamente abarca la influencia del pop, donde la gran mayoría de los autores representados han tenido una relación muy estrecha con este género musical.

El ‘viaje’ por la educación financiera que promueven Abanca y Afundación en A Coruña Más información

La siguiente sala, ubicada en la misma planta que al anterior, trata sobre las 'Ensoñaciones oceánicas', donde se muestra algún trabajo de artistas coruñeses como Urbano Lugris, a través de representaciones donde el mar es el gran protagonista. La última sala, en la planta baja, rinde homenaje a los contextos urbanos, donde se observan piezas que representan la arquitectura moderna y su relación con la geometría y el paisaje castellano.

'Compromiso con el Arte' estará disponible en la sede de Afundación hasta el próximo 31 de enero, con entrada gratuita y en horario de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas y sábados y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.