Cambio en los taxis de A Coruña: ¿dónde está la parada de los Cantones?

Nueva parada de taxis en Cantón Pequeño

Los Cantones de A Coruña afrontan desde este lunes, 13 de octubre, una nueva fase en sus obras de remodelación. Esta vez los trabajos se desarrollan entre Santa Catalina y el Obelisco y, de nuevo, suponen un cambio en los hábitos de los coruñeses.

Entre las cosas que se ven afectadas está la parada de taxis situada al pie del Obelisco, en el Cantón Grande. El lugar habitual donde se cogía este transporte -sobre todo muy utilizado por las personas que salen por la noche- está tomado por la nueva fase de las obras, lo que ha obligado a modificar su localización. Del Grande al Pequeño.

El Ayuntamiento ha trasladado la parada de taxis al Cantón Pequeño, en concreto a la zona que se sitúa delante de la perfumería Primor.

No es el único cambio. Los trabajos también han obligado a anular la parada del bus de Avenida de La Marina-Obelisco, BiciCoruña se ha movido al Cantón pequeño y Santa Catalina está cerrada al tráfico entre Durán Loriga y Los Cantones. Además, también se ha cerrado la salida de Rúa Nueva a la avenida de La Marina, así como la salida de los vehículos del parking de Los Cantones.