Alberto Vázquez | "'Decorado' é unha peli moi galega, chea de retranca"

Alberto Vázquez, en el centro, en la presentación de 'Decorado' en A Coruña

Para el cineasta coruñés Alberto Vázquez, la jornada de hoy es un "regalo". Lo es por "partida dobre" porque preestrena en su ciudad, en A Coruña, su última película de animación, 'Decorado', y lo hace justo un día después de cumplir 45 años.

Esta mañana presentó la película a la prensa en la Filmoteca de Galicia, antes de mostrarla por primera vez al público coruñés esta tarde en el teatro Colón, antes de que llegue a los cines el próximo día 24.

"Esta peli é moi galega, chea de retranca, con sarcasmo...", aseguraba esta mañana Vázquez, que adelantó que incluso hay algún personaje con "acento coruñés".

'Unicorn Wars', del coruñés Alberto Vázquez, gana el Goya a mejor película de animación Más información

'Decorado' es una "fábula sobre o sentido da vida", resume el creador herculino, que asegura que es una "película bonita de ver, cun arte e unha animación moi bonita, cunha historia quizáis non tan bonita, que reflicte os problemas actuais".

Durante la presentación de la cinta, Vázquez apeló también a incentivar "a industria propia", en relación a esta cinta, con buena parte de presencia coruñesa y gallega, además de portuguesa, vasca y extremeña. "A animación é un arte, pero tamén e unha industria moi potente", afirmaba el coruñés, antes de añadir: "Agradezo moito non ter que irme a vivir a Luxemburgo", en relación a la potencia de la animación en Galicia.

Unión de talentos

El creador coruñés estaba acompañado en la Filmoteca por la productora Chelo Loureiro, que destacaba de 'Decorado' su estreno en Sitges y su paso por Canadá o Londres.

Jacobo Sutil, director del Agadic, apeló, por su parte, a la "unión de moitos talentos" para la creación de esta nueva cinta. "Alberto, cada proxecto que toca, é un éxito", aseguraba.

Marta Fernández Sánchez, de la TVG, aseguró que la película se podrá ver en el futuro tanto en la televisión como en Agalega.gal, y que llegará "á pantalla en galego", algo que ocurrirá también con algunas de las salas en las que se estrenará el próximo día 24.

Iván Miñambres, de la productora vasca Uniko, apeló al detalle de que esta película esté hecha "desde la periferia", ya que es una coproducción de Galicia, Euskadi, Extremadura y Portugal.