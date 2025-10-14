A Coruña se convierte en centro estratégico del ejercicio militar “Atlas 25” contra amenazas aéreas y drones

El cuartel del Mando de Apoyo a la Maniobra en A Coruña

A Coruña será el epicentro de la coordinación militar nacional entre el 20 y el 24 de octubre, con el despliegue del ejercicio “Atlas 25”, una operación de alta intensidad, que tendrá lugar en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva), y que está diseñada para evaluar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad españoles ante ataques aéreos complejos, especialmente con el uso de drones.

El ejercicio, liderado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), está organizado desde el Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), con sede en A Coruña, que asume el papel de núcleo coordinador del operativo. Bajo su dirección se articulará un mando único que integrará unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, junto a efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, dependiente del Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, será el encargado de dirigir las operaciones sobre el terreno, incorporando además las experiencias tácticas adquiridas en el flanco Este de Europa en el uso de sistemas antidron (C-UAS) y aeronaves no tripuladas (UAS).

Un escenario realista de amenaza aérea multicapa

“Atlas 25” recreará un escenario de alta exigencia operativa. Será un ataque simultáneo con aeronaves tripuladas, drones y misiles de crucero, con el objetivo de poner a prueba la interoperabilidad y capacidad de mando y control de todas las fuerzas implicadas dentro del Sistema de Defensa Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio.

El ejercicio combinará sistemas de destrucción directa (hard kill), mediante armamento guiado y no guiado, con técnicas de neutralización electrónica (soft kill) para interferir y desactivar amenazas en vuelo.

El Mando de Apoyo a la Maniobra ha articulado también una plataforma de colaboración con la industria nacional, universidades y centros de experimentación militar, lo que convierte a “Atlas 25” en un banco de pruebas tecnológico para el desarrollo de nuevas capacidades de defensa aérea frente a drones.

Observadores del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) y de instituciones académicas seguirán de cerca las maniobras para extraer conclusiones tácticas que se incorporarán a la doctrina operativa del Ejército de Tierra.