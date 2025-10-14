La Marina, hace 25 años, con coches aparcados en línea y en batería gago

Los coches circulaban y aparcaban a sus anchas hace 25 años por La Marina, cuya peatonalización estaba todavía lejos de convertirse en realidad. Sin embargo, el Ayuntamiento daba ya pequeños pasos al frente orientados a conseguir que esa céntrica zona, en pleno corazón de la ciudad, se convirtiera en un paseo para el uso casi en exclusiva de los viandantes. Por eso desde María Pita impulsaron entonces un plan para convertir La Marina en una vía peatonal los domingos. Hace 50 años era noticia el inicio en la Casa del Mar de un curso de técnicas educativas para prevenir accidentes. Hace 75 años El Ideal Gallego informaba sobre los actos de celebración de la patrona de la Agrupación de Intendencia, Santa Teresa de Jesús.

Hace 25 años | La Marina se convertirá los domingos en un paseo peatonal desde la primavera

Los domingos serán desde la primavera hasta octubre, además de sagrados, consagrados al paseo y a la diversión al aire libre. El acceso al tráfico estará restringido como en el Día sin Coche entre Puerta Real y la plaza de Mina. Así lo acordaron ayer, 13 de octubre de 2000, representantes vecinales, municipales y de los comerciantes de la zona. Esta medida irá acompañada de diversas actividades que se celebrarán en los Cantones para atraer a los ciudadanos y fomentar que se acerquen al centro a pie. Con ello, una de las áreas más transitadas quedará libre de los molestos ruidos y gases producidos por la circulación. Esta decisión supone un paso más en el proceso de hacer vías peatonales emprendido por el Ayuntamiento, que se propone extender la idea a las zonas donde lo soliciten los vecinos.

Mientras tanto, Repsol, la principal compañía petrolera española, con un 45% de mercado, subió ayer dos pesetas el precio del litro de gasolina y cinco el del gasóleo de automoción. Este encarecimiento de los combustibles obedece, según fuentes de la compañía, a la evolución del precio del crudo en los mercados internacionales y a la fortaleza del dólar.

Hace 50 años | La Casa del Mar acoge un curso de técnicas para prevenir accidentes

Organizado por el Gabinete Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo de La Coruña, se inauguró ayer, 13 de octubre de 1975, en la Casa del Mar, un curso de técnicas educativas para titulados superiores y medios relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo. Asistió a la inauguración el director del Instituto Territorial de Madrid del Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo, don Manuel García Varela.

Por otra parte, en deportes, mediocre debut del Deportivo de La Coruña en la Copa ante un endeble opositor de Tercera. Fue la más floja actuación de los deportivistas desde que Naya lleva las riendas del equipo. Sin embargo, tuvieron la fortuna de cara y al final ganaron al Deportivo Gijón por 1-0. Fue el clásico partido tonto en el que todo sale al revés, de principio a fin. El único gol del partido llegó a los tres minutos de la segunda parte, tras una jugada de Piño y Castro, que culminó Rabadeira con un fuerte disparo cruzado. El Deportivo salió al campo de Riazor con el siguiente equipo: Seoane, Pardo, Gallego, Belló, Albino, Canario, Piño, García, Castro, Vales y Rabadeira. En la segunda parte salió Pousada por Castro y Rivas por Albino.

Hace 75 años | Intendencia festeja a su Patrona, Santa Teresa

Con un partido de baloncesto, un festival de cucañas y una sesión de variedades, en la que intervendrán destacados artistas, darán comienzo hoy, 14 de octubre de 1950, los actos que la Agrupación de Intendencia número 8 celebrará con motivo de la festividad de su excelsa Patrona, Santa Teresa de Jesús. Mañana, a las once y media, habrá una misa solemne en la iglesia parroquial de San Jorge, con asistencia de autoridades, representaciones y todos los jefes, oficiales y fuerzas francas de servicio.

En clave cultural, el próximo jueves, día 19, tendrá lugar en el Teatro Rosalía de Castro el primer concierto de la temporada a cargo del Colegium Musicum de Wiesbaden, prestigioso conjunto formado por nueve profesores que se dedica principalmente a la interpretación de música preclásica y también de autores contemporáneos.

Hace 100 años | Crédito extra para el grupo escolar Concepción Arenal

Celebráronse estos días en el Ministerio de Instrucción pública varias reuniones para tratar el problema de la enseñanza en La Coruña. Por orden expresa del subsecretario acudió a esas reuniones el jefe de Instrucción pública de esa provincia, señor Arias Andreu, recibiendo éste amplias instrucciones para resolver con urgencia el mencionado problema. Con rapidez se reedificará para la Normal de maestras el edificio que cede el Ayuntamiento; se tramitará con urgencia un crédito extraordinario para el grupo escolar Concepción Arenal; y se edificarán cuantas escuelas se precisen en el término municipal.

Por otra parte, en el tren expreso de ayer, 13 de octubre de 1925, marchó para Madrid el Director general de Sanidad, señor Murillo. Entre otras autoridades, acudieron a despedirle el gobernador militar general Feijóo y el alcalde señor Casás.