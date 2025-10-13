Sacarse el carné en A Coruña ya es más caro que en el resto de la provincia

Un coche de autoescuela, ayer, a su paso por la ronda de Outeiro Carlota Blanco

La inflación suele ser la respuesta habitual a las preguntas de por qué todo cuesta más que hace años. En el sector del automóvil la dificultad es todavía mayor cuando, además de las subidas en el IPC, en el seguro y en el mantenimiento del vehículo, también hay que tener en cuenta otro aspecto fundamental cuya cuantía ha aumentado de forma considerable en los últimos años: el combustible.

Por ello, las autoescuelas de A Coruña han tenido que encarecer sus servicios. Algunas de ellas, hasta un 90% en tan solo un lustro. No obstante, debido a esta subida casi obligada por parte de los centros de conducción para hacer frente a esta problemática, A Coruña ha dejado de salir en los ranking de las ciudades más baratas de todo el país para sacarse el carné hasta situarse a la cabeza de la provincia.

En A Coruña, el precio medio por práctica asciende a los 27 euros. Algo más que en Ferrol, hasta ahora a la cabeza de provincia. Santiago de Compostela, sin embargo, cuenta con los precios más bajos de Galicia, lo que fomenta el aumento de matriculaciones año a año, sobre todo, por la gran cantidad de estudiantes universitarios que acoge cada año la capital gallega. Un caso parecido es el que pasa en A Coruña. De hecho, precisamente ese flujo universitario es el que hace que las inscripciones se mantengan casi igual en verano que en invierno.

Celia Matos, licenciada en la Universidad de A Coruña, es una de las jóvenes que hace años sacaron el carné de conducir en la urbe herculina: “Decidí esperar a entrar en la universidad para sacarme el carné en A Coruña”, apunta Matos, quien encontró en A Coruña precios más accesibles que en su ciudad natal, Vigo, donde la media por práctica asciende casi a los 30 euros. Aunque también por ser una ciudad más tranquila en cuanto a tráfico. “En Vigo es un horror conducir, hay muchos más coches y es menos caótico”, comenta la exestudiante de la UDC.

Sin embargo, desde que Matos sacó el permiso de conducir, los precios no son los mismos. Según Pablo Pérez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña, la subida era casi una necesidad. De hecho, aunque no cree que sea un buen momento para el gremio -en los últimos dos años han cerrado más de 2.000 centros de conducción-, las matriculaciones no han bajado. Aunque, según Pérez, tampoco han subido considerablemente: “Hubo un gran descenso hace cinco o seis años, a partir de ahí, son más o menos las mismas”, explica. En 2024, en España se expidieron un total de 901.504 permisos de conducir nuevos, la cifra más alta en los últimos 15 años.

Mayor madurez

Según el presidente de la asociación provincial, otro de los aspectos que ha cambiado en los últimos años es la edad a la hora de matricularse. “La tendencia de los últimos años es que la gente ya no se saca el carné a cumplir los 18, suelen esperar varios años más”, comenta. La subida en los precios y el auge en el transporte público explican por qué ha dejado de ser una necesidad sacarse el permiso de conducir al cumplir la mayoría de edad. Para María Rodríguez, una de las novatas más veteranas de A Coruña, fue como un trabajo más: “Tengo 49 y hasta ahora nunca necesité sacarme el carné. Me contrataron en un nuevo empleo y necesitaba tener coche sí o sí, y así fue”, apunta.

No obstante, para hacerse con la ‘L’ no basta con pagar solo las prácticas. Normalmente las autoescuelas ofrecen un paquete estándar en el que se incluye la matriculación, las clases teóricas, las tasas y unas veinte prácticas, en el caso de que solo se necesiten esas para poder aprobar. Aunque no suele ser el caso de A Coruña, donde “la circulación suele ser más complicada que en el resto de la provincia”, dice Pérez. Aun así, “el índice de aprobados de la provincia está dentro de la media de España de aptos", sentencia.