Lãberit refuerza su crecimiento con la entrada de Nazca Capital

Laberit

El grupo Lãberit, del que forma parte la empresa coruñesa duacode, se apoya en la entrada de Nazca Capital para dar un nuevo salto en su desarrollo en España y fuera de sus fronteras.

Lãberit, compañía tecnológica especializada en soluciones IT y grupo del que forma parte la coruñesa duacode, ha anunciado la entrada de Nazca Capital en su accionariado. El fondo, a través de Nazca Small Cap II, ha adquirido una participación minoritaria que permitirá a la empresa reforzar su plan de crecimiento y abordar nuevas adquisiciones estratégicas en España y en el extranjero.

La operación, que contará con 10 millones de euros destinados a la adquisición de compañías, consolida el posicionamiento de Lãberit entre las 20 principales empresas tecnológicas del país y abre nuevas oportunidades en la zona norte, donde ya cuenta con la integración de duacode como referente en experiencia de usuario y diseño de interfaces.

Un aspecto fundamental de esta nueva etapa, señalan desde el grupo, es que la dirección y la mayoría accionarial seguirán en manos de los socios fundadores de Lãberit, todos ellos profesionales que, además de accionistas, forman parte activa del día a día de la compañía.

Esto garantiza la continuidad de la cultura empresarial y de la forma de hacer que ha caracterizado al grupo desde sus orígenes, explican. “La entrada de Nazca en Lãberit significa disponer de un respaldo adicional en nuestro camino de crecimiento. Su llegada al grupo multiplica nuestras opciones de futuro”, comenta Álvaro Enríquez, director Territorial Norte de Lãberit.

Con una trayectoria de casi dos décadas, Lãberit desarrolla proyectos en más de 25 países y trabaja con una red de partners estratégicos como Microsoft e IBM. Sus líneas de negocio abarcan inteligencia artificial, analítica de datos, software hospitalario, soluciones de gestión empresarial, desarrollo a medida y servicios cloud.

En 2025 prevé superar los 70 millones de euros de facturación manteniendo un crecimiento a doble dígito. La incorporación de Nazca aporta, además de capital, la experiencia de uno de los fondos más activos en el impulso de compañías con alto potencial de crecimiento.

Junto con Lãberit, se incorporará al consejo de administración Javier Martín, ex CEO de Tecnocom, reforzando el perfil directivo de la compañía. Carlos Pujadas, CEO de Lãberit, resume este momento con claridad: “Teníamos que decidir si era el momento de pisar más el acelerador y, sí, era el momento”.

Más allá de la inversión, la llegada de Nazca se interpreta como un voto de confianza al modelo de Lãberit: una cultura que apuesta por las personas, el talento y la innovación como motor de transformación. Con duacode como referente en Galicia, el grupo refuerza su vocación de crecer desde lo local hacia lo global, consolidando su papel como socio tecnológico de referencia para empresas y administraciones que buscan dar un salto en su digitalización.