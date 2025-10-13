Escaleras del Eusebio da Guarda Javier Alborés

Roxy es una americana que ha empezado a trabajar como profesora de inglés en A Coruña. Es una activa creadora de contenido a través de redes como TikTok y uno de sus últimos vídeos se ha hecho viral. ¿El responsable? El instituto Eusebio da Guarda. POV: "Enseñas en España y esta es la escuela". Es el texto con el que acompaña un video subiendo las escaleras del instituto, asombrada por su belleza. Y eso mismo es lo que ha dejado de piedra a sus seguidores.

Las escalinatas centrales de mármol obra de Pedro Nicoli -acompañadas de las coloridas vidrieras- impresionan en las redes sociales, donde incluso se bromea sobre si el edificio es un instituto o un palacio real.

El video ya acumula 190.000 visualizaciones y 26.000 'me gusta', acompañados de comentarios llegados tanto de A Coruña como de fuera. Así, quienes conocen el edificio explican que las "escaleras son del mejor mármol italiano de la época" e invitan a ver el espectáculo de las vidrieras "por la tarde cuando les da el sol" y adelantan que, además, el edificio tiene unas espectaculares vistas a la playa.

"Es privado, seguro", dice algún foráneo, a lo que los coruñeses le responden que se trata de un centro público: "O Eusebio marca a diferencia, neno". "Y no te olvides que estudió Picasso ahí", le explican a la profesora americana para caracterizar el que es uno de los centros educativos más emblemáticos de la ciudad.

Vidrieras del Eusebio da Guarda Javier Alborés

El que es el instituto más antiguo de A Coruña guarda innumerables historias, desde el paso por sus aulas de Picasso a un observatorio meteorológico o la capilla que se esconde en el salón de actos.

Coruña Insólita | Una capilla secreta en el corazón de la ciudad Más información

El secreto del Eusebio da Guarda: los vestigios de un observatorio meteorológico Más información

No es el Eusebio da Guarda lo único que ha sorprendido a la maestra en su llegada a A Coruña. A través de su cuenta de TikTok se la puede ver descubriendo otros lugares de la ciudad como la plaza de España, la playa y el estadio de Riazor, a dónde acudió a ver un partido del Dépor. Además, se apuntó a una foliada tradicional que la dejó alucinada: "¿Por qué estar triste cuando se puede bailar baile gallego? No tenemos aficiones lo suficientemente extravagantes", escribe junto al video.