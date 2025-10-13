La coruñesa Embermind gana uno de los premios del Clúster de Energías Renovables

Embermind recoge su premio del Clúster de Energías Renovables

El Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) ha entregado los premios Energy Days 2025 a las mejores actuaciones realizadas en el sector energético en Galicia. Unas distinciones concedidas a las actuaciones realizadas por las empresas GRI, DALP, Tecfilter, Embermind Technologies, Naturgy Renovables y Fundación Naturgy y Abanca, así como al profesional Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia.

Los premios han sido entregados por el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila; y el gerente y el secretario de Cluergal, Oriol Sarmiento y Nonito Aneiros, durante la Noite Enerxética, celebrada en Santiago en la que participaron un centenar de personas. Unos galardones que “reconocen y distinguen las buenas actuaciones realizadas en el sector energético gallego en materia de eficiencia energética, innovación, emprendimiento y energías renovables”, explica Sarmiento Díez.

Embermind Technologies, mejor proyecto emprendedor

Así, el premio al mejor proyecto mejor proyecto emprendedor fue para la empresa coruñesa Embermind Technologies, un laboratorio de Inteligencia Artificial que investiga, desarrolla y aplica soluciones hiperpersonalizadas para las empresas más avanzadas. “Su primer producto Firelink, es una plataforma llave en mano de IA que aglutina más de 80 modelos y tecnologías propias que convierte el caso tecnológico en soluciones productivas, privadas y gobernables. Aunque es una empresa joven, ya cuentan con clientes de referencia a lo largo del panorama nacional y sin duda alguna, un futuro más que prometedor”, detalla el jurado.

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, fue la encargada de entregar el premio, que fue recogido por Ergin Kamberov, César Abilleira y Raquel Maquieira, socios de Embermind Technologies. La ingeniería industrial pontevedresa Raquel Maquieira destacó que “este prestigioso reconocimiento no es sólo un premio, sino un poderoso impulso para nuestra misión, nos motiva a continuar mejorando y a dedicar todos nuestros esfuerzos al desarrollo de nuevos productos de Inteligencia Artificial que tengan un impacto positivo y significativa en la vida de las personas”.

El Premio Innovación recayó en el proyecto RISS, una nueva ruta de fabricación de superestructuras eólicas inteligente, segura y sostenible, en línea con las prioridades europeas en materia de digitalización y pacto verde. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 2 millones de euros, que está subvencionado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia y cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa de Fábrica Inteligente y Sostenible de GAIN.

El jurado ha destacado que “se trata de una ruta controlada y monitorizada por una plataforma IoT que aglutina los datos de proceso permitiendo toma de decisiones en tiempo real, donde el expertise de DALP ha sido clave en el desarrollo. Por otro lado, Tecfilter se ha centrado en el desarrollo de una nueva solución de aspiración de flux y recogida automática de slag lo que sin duda mejorará el proceso de soldadura que es clave en grandes superestructuras. Se mencionan también las soluciones desarrolladas por GRI asociadas a seguridad industrial basadas en visión artificial para la detección de situaciones de riesgo en la fábrica que monitorizan el transporte de chapas así como su descarga”.

El galardón fue entregado por Javier Cebey, gestor de Financiación Sostenible en ABANCA, y recogido por Fernando Puente (plan manager de GRI Towers Galicia), Jorge Carracedo (project management en Tecfilter) y Bertín Fernández (ingeniero industrial en DALP Ingeniería y Automatización SL).

Por otra parte, Cluergal ha reconocido a Abanca por su compromiso con la eficiencia energética, reflejado en el proyecto de cambio integral de iluminación a tecnología LED en sus oficinas a nivel nacional, un plan estratégico que se desarrollará hasta el año 2026. El Premio Eficiencia Energética “pone en valor el compromiso de Abanca con la reducción de su huella ambiental, destacando que la entidad se ha marcado objetivos de sostenibilidad muy ambiciosos y cuantificables”, explica Oriol Sarmiento.

El premio fue recogido por Pablo Gurriarán, coordinador de Instalaciones y Eficiencia Energética en Abanca, y Fátima García Cebreiro, especialista de Abanca Energy; de manos de Julio Arca, CEO de Genesal Energy. Desde Abanca destacan que el proyecto premiado, “pilar fundamental dentro del Plan Estratégico de Eficiencia Energética 2025-2027 de Abanca, nos ha permitido reducir el consumo eléctrico y, además, ofrecer un mayor confort visual tanto para los profesionales de nuestra red como para nuestros clientes, ayudando a crear espacios más agradables, funcionales y sostenibles. Esta medida no sólo moderniza nuestra infraestructura, sino que también genera un ahorro energético estimado de 0.5 MWh al año”.

María Landeira Suárez, directora de Desarrollo de Renovables de Naturgy en Galicia, recogió de manos de Miguel San Juan, project manager Norte de Ledvance, el premio a la mejor difusión en el sector energético. El Premio reconoce a Naturgy y a su Fundación por su compromiso con la formación, la empleabilidad y la promoción de las energías renovables en Galicia. Naturgy, a través de su Fundación, impulsa programas que capacitan a profesionales y a personas en situación de vulnerabilidad en áreas clave de la transición energética, creando nuevas oportunidades laborales en un sector en crecimiento. Además, promueve las vocaciones steam entre las niñas con iniciativas como Efigy Girls, y acerca la realidad del sector a los futuros profesionales mediante la colaboración con el Máster en Energías Renovables y el programa Innovatech.

“Este reconocimiento quiere poner en valor su esfuerzo constante en la divulgación y comunicación de las ventajas de las energías renovables, así como en el desarrollo de su plan de relacionamiento social. Con su labor, Naturgy contribuye a sensibilizar a la sociedad gallega sobre la importancia de avanzar hacia un modelo energético más sostenible, generando conocimiento, conciencia y compromiso con la transición energética”, destacó María Landeira.

Finalmente, el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, entregó el premio comunicador Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia, en reconocimiento a su destacada trayectoria como comunicador en el sector energético. doctor ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Science por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), Silva ha sido profesor en la Universidad de A Coruña, en la Universidad de Loyola (Nueva Orleans) y en la Universidad Politécnica de Madrid.

Tras una dilatada carrera profesional de casi 30 años, desempeñando puestos de director general y consejero en empresas de los sectores energético, medioambiental, portuario, derivados forestales y químico, en la actualidad es delegado de Iberdrola en Galicia. “Tanto en su labor docente como profesional ha realizado siempre una importantísima labor de comunicación en defensa de la transición ecológica y las energías renovables, como ponente en un importante número de jornadas y eventos, a través de artículos en revistas especializadas y su apoyo a diferentes eventos y organización sectoriales. Este reconocimiento destaca su labor por potenciar el papel tractor de Galicia en la transición energética, promoviendo el desarrollo vinculado a todo tipo de proyectos de energías renovables: eólica terrestre y marina, hidráulica, fotovoltaica, hidrógeno verde, bomba de calor y movilidad eléctrica”, ha destacado el jurado de Cluergal.