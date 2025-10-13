Icónico pesquero de La Marina busca nueva vida: el ‘Frisan’ sale a la venta por 60.000 euros

El ‘Frisan’, atracado en La Marina con un cartel de ‘se vende’ Quintana

“Muy barato”. Estas son las palabras que utiliza Manuel Fernández para describir el precio que ha puesto al ‘Frisan’, el barco pesquero que ha sacado a la venta por 60.000 euros y que tiene su base en un lugar muy emblemático de A Coruña: el muelle de la Dársena de La Marina.

Esta embarcación, pintada con un característico color rojo, forma parte de un grupo de una veintena de pesqueros que atracan en uno de los lugares más visitados de la ciudad y que conforma, junto con las galerías blancas de los edificios próximos, una de las imágenes más icónicas de A Coruña.

El armador del ‘Frisan’, Manuel Fernández, explica que se retiró en 2024 después de 43 años de trabajo y que busca a alguien que quiera hacerse con la propiedad del barco, ya que sus hijos tienen otras profesiones y no quieren entrar en el sector del mar .

Según detalla su dueño, el buque “está parado” desde hace cerca de año y medio, aunque cada cierto tiempo le realiza el correspondiente mantenimiento, como pintarlo y revisarlo, para que continúe en buen estado, a la espera de alguien que decida darle una nueva vida.

El ‘Frisan’ figura desde 1994 en el Registro General de la Flota Pesquera del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que sirve para conocer que cuenta con una eslora de 11,85 metros y que el material del casco es de madera. El censo en el que está registrado es el de Artes Menores en el Cantábrico y Noroeste.

Sector afectado

La presencia de barcos de pesca en el muelle ubicado en La Marina ha sido una constante a lo largo del tiempo. De hecho, se han convertido en un elemento que incluso llama la atención a los turistas.

Sin embargo, el paso de los años ha afectado negativamente a la flota local, puesto que el número de buques con base en la dársena coruñesa se ha reducido de forma importante. Hace 15 años, había registrados 120 barcos y en la actualidad la cifra ha descendido hasta los 92. Esto supone que ha desaparecido una cuarta parte de la flota en este período de tiempo, según los datos recopilados por el Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia.

La mayoría de estas embarcaciones se dedican a las artes menores, que son modos de pesca tradicionales y artesanales que se emplean con barcos pequeños y de baja potencia, operando cerca de la costa y con una menor tecnología que las artes industriales.

Ya en menor medida, en el censo aparecen pesqueros dedicados al arrastre (método en el que se remolca una red en forma de cono a través del agua para capturar peces y mariscos), cerco (sistema en el que se remolca una red en forma de cono a través del agua detrás de uno o más barcos), palangre de fondo (aparejo fijo que se utiliza para capturar peces en el lecho marino) y palangre de superficie (arte de pesca que utiliza una larga línea flotante de la que cuelgan miles de anzuelos con cebo).