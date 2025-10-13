El lugar donde chocó el vehículo hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

A Coruña amaneció de luto el 13 de octubre de 2000 debido a la noticia del fallecimiento de un hombre tras sufrir un accidente de tráfico en el recién inaugurado viaducto de A Grela. Fue la primera víctima mortal que se cobró esa nueva infraestructura, según informó el diario tal día como hoy hace 25 años. En 1950, hace 75, el periódico relataba cómo fueron las celebraciones de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de los Cuerpos de la Guardia Civil y de Correos y Telégrafos. A estas alturas de 1925, hace cien años, era noticia un incendio declarado en la fonda Las Cuatro Naciones, en la calle San Andrés. Al lugar acudieron los bomberos, que ayudaron a apagar el fuego, extinguido sin tener que lamentar daños personales.

Viernes, 13 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El conductor de un todoterreno, primera víctima mortal del viaducto de A Grela

El recién inaugurado viaducto de A Grela se ha cobrado su primera víctima mortal. Se trata de un hombre de 42 años que, en la madrugada del jueves, 12 de octubre de 2000, conducía un todoterreno y que por la intensa lluvia, la poca iluminación y la deficiente señalización, entre otras causas, se salió de la calzada a la altura del mercado de frutas. El accidente se produjo a las 06.12 horas de la madrugada del jueves, en el viaducto de A Grela en la carretera de Baños de Arteixo, y se saldó con un muerto y un herido, ambos ocupantes de un todoterreno de la marca Land Rover. A esa hora la lluvia caía intensamente, todavía estaba oscuro y la visibilidad en el punto en el que se produjo el accidente, justo a la altura del mercado de frutas, no era demasiado buena.

Por otra parte, los aragoneses residentes en A Coruña pusieron ayer color y música a un día gris para celebrar la festividad de la Virgen del Pilar. La jornada comenzó con una concentración en María Pita, desde donde los miembros de la Casa de Aragón se desplazaron a la iglesia de Santiago para participar en una misa baturra.

Además, los cuerpos de los seis marineros gallegos que fallecieron en el naufragio del pesquero ‘Arosa’ frente a las costas de Irlanda llegaron ayer a Santiago y fueron recibidos con emoción por sus familiares.

Viernes, 13 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Guardia Civil y Correos celebran su Patrona

Los Cuerpos de Correos y Telégrafos y las fuerzas de la Guardia Civil celebraron ayer, 12 de octubre de 1950, la fiesta de su celestial Patrona, la Virgen del Pilar, con solemnes actos religiosos en la iglesia de Santiago y en la parroquial de Santa Lucía. Presidieron las autoridades y asistió también numeroso público.

El Cuerpo de la Guardia Civil asistió a una misa que se celebró a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Lucía. Presidió el Gobernador civil accidental, señor Delicado Marañón; alcalde, señor Molina Brandao; Gobernador militar, señor Mariñas; presidente de la Audiencia Territorial, señor Rubio Usera; Comandante de Marina, señor Fontenla Maristany, delegado de Hacienda, señor Fúster Rosiñol, y Coronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, señor Sánchez Ros, entre otras autoridades.

Martes, 13 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Incendio en Las Cuatro Naciones, en San Andrés

A las siete y veinte de la tarde de ayer, 12 de octubre de 1925, se inició un incendio en la chimenea de la casa número 102 de la calle San Andrés, donde está instalada la fonda Las Cuatro Naciones, de don José Andión Rodríguez. La finca es propiedad de don Ricardo Molezún. El fuego fue sofocado inmediatamente por la misma dependencia de la fonda, arrojando desde el tejado varios cubos de agua. Una sección de bomberos acudió, ayudando a extinguir el incendio.

Además, en el Gobierno Civil se ha recibido un título de maestro de primera enseñanza expedido a favor de don Inocencio Salvador y Aznar.

En cuanto a las noticias de sociedad, por doña Elena Quintana, y para su hijo don Juan Pita Quintana, ha sido pedida la mano de la encantadora señorita Maruja Morodo Ossorio, hija del teniente alcalde de Oleiros, don Eladio Morodo.