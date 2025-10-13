Fuente de Neptuno vallada en A Coruña

Unas vallas situadas estratégicamente alrededor de la fuente de Neptuno, en A Coruña, hicieron saltar las alarmas entre los vecinos de la zona.

Después de que otras históricas fuentes de la ciudad, como la de la Fama -a la que robaron hasta en dos ocasiones su trompeta- sufriesen daños por la acción de vándalos, las alertas saltaron pensando en que alguien había vuelto a provocar desperfectos en la que es la fontana más antigua de A Coruña.

El nacimiento de la fuente de Neptuno tras el derribo de un crucero Más información

Por suerte, esta vez no es la fuente propiamente la que necesita una mano en su característica piedra llorona, ese material conocido así porque rezuma humedad cuando llueve por su alto contenido en mica, esa que da identidad a A Coruña a través de los numerosos monumentos revestidos de ella.

La ciudad que se edificó con lágrimas: todo lo que A Coruña debe a la piedra llorona Más información

El vallado de la zona se debe a los trabajos que está realizando la empresa Grupo Elecnor en la red eléctrica que la circunda.

El Neptuno de la plaza de Santa Catalina lidera la que es la fuente más antigua de la ciudad de A Coruña. Diseñada por Juan Pascual de Mena en Madrid en 1782 y obra de Fernando Domínguez Romay en 1791, en sus inicios fue una fuente -nunca mejor dicho- de problemas.

Una vez decidido que se colocase en la plaza, en la que se había derribado una crucero en 1838, durante durante todo ese siglo XIX se produjeron altercados debido a que sus dos caños de agua estaban reservados para dos usos, uno para la ciudadanía en general y el otro para que bebiesen los caballos.

Las fuentes coruñesas con más solera Más información

En la teoría era así, pero en la práctica se producían abusos en la utilización de ambos, un problema que ni las ordenanzas conseguían mitigar. Al final en 1857 el Ayuntamiento dispuso una última ordenanza que no solo afectaba a la de Santa Catalina, sino a todas las de la ciudad: se disponía que se guardase el turno por riguroso orden de llegada y que no se tomase más que una vasija por ronda, dejando el otro caño libre para los caballos. Eso sí, si no había ningún animal, se podía coger el agua de su caño. También disponía la ordenanza que por las noches y hasta las nueve de la mañana se usase para lavado de ropa, mientras que en horario nocturno lo que estaba prohibido era llevar pipas de agua, ya que para este cometido estaban las fuentes de la Fama –por entonces en La Marina y cuyo lugar dio origen a la actual calle de la Fama– y la de la capilla de San Andrés.