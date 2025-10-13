Este es el calendario de vacunación intranasal contra la gripe en los colegios de A Coruña

Una niña recibe la vacuna intranasal contra la gripe Lavandeira jr

Los niños coruñeses empezarán este martes a recibir la vacuna intranasal para la gripe en los colegios. Lo harán en tandas y sólo en centros seleccionados. Será el CEIP Plurilingüe María Barbeito y Cervino el encargado de inaugurar en la ciudad el proyecto piloto, cuyo calendario se extiende hasta el día 20 en un programa de vacunación en el que más del 50% de los padres ya han aceptado participar.

Pese a que fue Santiago el área sanitaria seleccionada para estrenar este lunes el pionero proyecto, el turno de A Coruña llega pronto. En el María Barbeito, 244 niños recibirán esta protección evitando el pinchazo, lo que facilita su administración en los centros educativos, a donde se desplazarán dos equipos con dos enfermeras cada uno.

¿Son eficaces los antigripales? Los profesionales de la salud de A Coruña responden Más información

También será el turno este martes del Francisco Vales Villamarín, en Betanzos, donde el número de alumnos que recibirán la vacuna intranasal asciende a 460. A él se suma en esta segunda jornada CEIP Fogar de Carballo (338 participantes).

Desde el área sanitaria indican que el porcentaje de aceptación se sitúa en cifras similares al año anterior, cuando se alcanzó un 65% de cobertura al finalizar la campaña. Aunque este año cuenta con la particularidad de que los niños de los nueve colegios seleccionados en el área sanitaria –de los que siete se encuentran en A Coruña o su comarca– no tendrán que desplazarse hasta el centro de salud para recibir la vacuna, una iniciativa que tiene como objetivo alcanzar el 70% de cobertura entre los nacidos entre 2014 e 2022.

Calendario

En apenas una semana, los alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto de Educación Infantil y todos los cursos de Educación Primaria de estos colegios coruñeses que hayan aceptado participarán estarán inmunizados.

Los coruñeses mayores de 60 años son los que más se vacunan contra la gripe en Galicia Más información

El día 15, los equipos volverán a los tres primeros centros para vacunar a los niños a los que no haya dado tiempo en la primera jornada y se sumará el CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha). El 16 ya será el turno de 339 alumnos del Eusebio da Guarda, 242 del Raquel Camacho, ambos en A Coruña, y 185 del CPR Plurilingüe Andaina, en Culleredo.

El 20 cerrarán el programa el CEIP Fogar de Santa Margarida (298 participantes) y el CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (316). En total, serán más de 2.700 los niños del área sanitaria coruñesa que participarán en este proyecto piloto.

En paralelo, este lunes comenzó la campaña de vacunación infantil contra la gripe de carácter general en todos los centros de salud. Está dirigida a los menores de entre 6 meses y 11 años. Las familias recibirán un SMS con la cita correspondiente que no será necesaria en el caso de participar en el programa piloto en centros escolares. Los jóvenes que no se hayan podido vacunar en ellos, también podrán hacerlo en su centro de salud.

Todos recibirán la vacuna intranasal, excepto en casos excepcionales, como los niños inmunodeprimidos, que recibirán la intramuscular.