Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El velero noruego 'Christian Radich' descansa en aguas de A Coruña

El buque escuela está anclado en Calvo Sotelo y retomará mañana su rumbo

Redacción
13/10/2025 21:06
El buque 'Christian Radich' anclado en Calvo Sotelo
El buque 'Christian Radich' anclado en Calvo Sotelo
Javier Alborés

Las dársenas herculinas recibieron esta tarde una visita especial, la del velero noruego 'Christian Radich'. Se trata de un buque escuela de la Marina de Noruega, que está anclado en el muelle de Calvo Sotelo, donde descansará hasta mañana, cuando retome su rumbo.

El barco, de más de 70 metros de eslora, fue un atractivo más para los paseantes, ya que era visible desde el acceso al puerto de la plaza de Ourense.

El buque de la marina noruega llegó hoy a A Coruña, procedente de Saint Malo, en Francia.

Te puede interesar

Varias personas observan un incendio de este verano en Oímbra, en Ourense

El fuego arrasó un total de 358.890 hectáreas en España hasta el día 5 de octubre
EP
La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, tras el Consello

Galicia establecerá rebajas fiscales para ceder bienes por cuidados
EFE
Una sanitaria vacina a unha nena, este luns, no CEIP Camiño Inglés

Comeza no CEIP de Sigüeiro o plan contra a gripe en colexios coa vacinación de 140 nenos
EP
El Comité del Nobel de Economía, este lunes, durante el anuncio de su fallo

El Nobel premia la tecnología que impulsa el crecimiento económico
EFE