El velero noruego 'Christian Radich' descansa en aguas de A Coruña

El buque 'Christian Radich' anclado en Calvo Sotelo Javier Alborés

Las dársenas herculinas recibieron esta tarde una visita especial, la del velero noruego 'Christian Radich'. Se trata de un buque escuela de la Marina de Noruega, que está anclado en el muelle de Calvo Sotelo, donde descansará hasta mañana, cuando retome su rumbo.

El barco, de más de 70 metros de eslora, fue un atractivo más para los paseantes, ya que era visible desde el acceso al puerto de la plaza de Ourense.

El buque de la marina noruega llegó hoy a A Coruña, procedente de Saint Malo, en Francia.