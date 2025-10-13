El tiempo otoñal se aleja de A Coruña para dejar un nuevo mes de récord en la ciudad

Los coruñeses aprovecharon los rayos de sol para acudir a las playas de la ciudad Patricia G. Fraga

Los peores efectos de la época otoñal no parecen querer desembocar en A Coruña. Por lo menos por ahora. Y es que, después de una primera semana de mes en la que el frío y lluvia se dejaron notar en las calles de la ciudad, desde el pasado jueves, todo lo contrario. De esta forma, los cielos despejados y las temperaturas por encima de los 20 grados acabaron siendo el tónico habitual en las últimas jornadas coruñesas. De hecho, en caso de prolongarse hasta el próximo jueves -tal y auguran los expertos- otro mes de este 2025 batiría un nuevo récord en la ciudad.

Y es que, a lo largo de este siglo, solo en los meses de octubre de 2017 y de 2023 se habían registrado tantos días consecutivos con temperaturas por encima de los 20 grados en algún momento de la jornada. En 2017, fueron 11 los consecutivos en los que se registraron máximas por encima de 20.

De hecho, de no ser por un día en el que bajaron las temperaturas, podrían haber sido 16, es decir, más de la mitad del mes. De ser así, hubiera superado a 2023, con 14 consecutivos. No obstante, los 33,4 grados registrados –y tres por encima de los 28– parecen difícil de batir. Por lo menos en poco tiempo.

¿Se termina de forma definitiva el verano para los coruñeses o solo se vuelve a la rutina? Más información

Otro mes seco

Otros de los aspectos que caracteriza este mes de octubre son, sin duda, las pocas precipitaciones. Y es que, con casi el 50% del mes completado, hasta ahora la ciudad solo ha registrado una jornada lluviosa, el día 4, unos días antes de que comenzasen a subir las temperaturas. No obstante, la temperatura máxima de este mes de octubre no corresponde a los últimos días de la pasada semana, sino al principio, concretamente el 6, cuando los termómetros de la estación de Aemet subieron a los 25,5 grados.

Sin embargo, y aunque los coruñeses aprovechen los últimos días de calor en los arenales de la ciudad, no parece que se vaya a llegar a esa temperatura. Aunque no será hasta el próximo viernes cuando comiencen a bajar las temperaturas máximas de los 20 grados.

Por ahora, los coruñeses disfrutan, mientras hace un año recordaban uno de los peores temporales de la ciudad, ‘Kirk’, cuando la estación del Dique registró un acumulado total de 22,3 litros por metro cuadrado y rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora.

A Coruña se despide con lluvia del segundo verano más cálido de la serie histórica Más información

Por ahora los temporales y el tiempo otoñal se aleja de la ciudad, aunque precisamente al tratarse de uno de los meses con más inestabilidad atmosférica del año, nunca se sabe cuál va a ser el momento en el que haya que echar mano al paraguas.