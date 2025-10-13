Una empleada de la ORA sanciona a un vehículo Javier Alborés

El PP de A Coruña denuncia que Inés Rey "mintió" a los coruñeses cuando dijo que no iba a ampliar la ORA a nuevos barrios, ya que acaba de anunciar que la implantará en Ronda de Outeiro –a la altura de la Sagrada Familia- y Vioño.

"Inés Rey llamó mentiroso a Miguel Lorenzo -portavoz del PP local- cuando denunció que iba a ampliar el pago por aparcar a barrios como Sagrada Familia, Os Mallos, Riazor o Matogrande. En apenas tres meses ha quedado claro quién mentía de nuevo", aseguran los populares.

Por eso exigen a Inés Rey que haga público su "calendario oculto" de cuándo y cómo va a implantar la ORA en nuevos barrios. “El tiempo nos ha vuelto a dar a, como cuando denunciamos el retraso de un año en la obra de Monte Alto y también me acusó de mentir”, recuerda Miguel Lorenzo.

El grupo popular presentó alegaciones a la ordenanza para eliminar la ampliación de la ORA y que fueron desestimadas por socialistas y nacionalistas diciendo que era una medida a largo plazo, explican. “Inés Rey no ha tardado ni tres meses en quedar en evidencia al anunciar esta ampliación del pago por aparcar”, señala Lorenzo.

Según el PP local, los coruñés sufren las consecuencias de la "desastrosa política de movilidad de Inés Rey, que primero elimina más de mil plazas de aparcamiento sin alternativa por toda la ciudad y luego amplía la zona ORA a barrios donde los precios de los pocos garajes que hay se han disparado”.