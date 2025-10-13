El concierto de Aitana en A Coruña en 2026 ya tiene fecha

Aitana Ocaña, durante un concierto

Aitana Ocaña actuará en A Coruña en el verano de 2026. La artista barcelonesa ha hecho públicas las fechas de algunos de sus conciertos para el año que viene, y entre ellos se encuentra el que tendrá lugar en la ciudad herculina. Su presencia ya estaba confirmada, y ahora se conoce la fecha exacta: será el miércoles 22 de julio.

Aunque no ha confirmado el lugar exacto, una de las opciones que ahora parece cobrar fuerza es que se celebre en el Puerto, donde ya había actuado. El hecho de que sea en plena época estival hace que el concierto al aire libre gane enteros. En todo caso, Aitana también conoce ya el Coliseum. De hecho, en el multiusos fue su primera gran actuación en la ciudad, dentro de la gira de su edición de Operación Triunfo. La preventa de las entradas comenzará en la mañana del 20 de octubre; y la venta general, el 23 a las 12.00 horas.

Aitana une así su nombre al de otros artistas que ya han confirmado su presencia en la ciudad en 2026. Es el caso, entre otros, de Bad Gyal, Dani Martín, Iván Ferreiro, Pablo Alborán o Viva Suecia.