Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El concierto de Aitana en A Coruña en 2026 ya tiene fecha

Omar Bello
13/10/2025 21:17
Aitana Ocaña, durante un concierto

Aitana Ocaña actuará en A Coruña en el verano de 2026. La artista barcelonesa ha hecho públicas las fechas de algunos de sus conciertos para el año que viene, y entre ellos se encuentra el que tendrá lugar en la ciudad herculina. Su presencia ya estaba confirmada, y ahora se conoce la fecha exacta: será el miércoles 22 de julio.

Aunque no ha confirmado el lugar exacto, una de las opciones que ahora parece cobrar fuerza es que se celebre en el Puerto, donde ya había actuado. El hecho de que sea en plena época estival hace que el concierto al aire libre gane enteros. En todo caso, Aitana también conoce ya el Coliseum. De hecho, en el multiusos fue su primera gran actuación en la ciudad, dentro de la gira de su edición de Operación Triunfo. La preventa de las entradas comenzará en la mañana del 20 de octubre; y la venta general, el 23 a las 12.00 horas.

Aitana une así su nombre al de otros artistas que ya han confirmado su presencia en la ciudad en 2026. Es el caso, entre otros, de Bad Gyal, Dani Martín, Iván Ferreiro, Pablo Alborán o Viva Suecia. 

Te puede interesar

Varias personas observan un incendio de este verano en Oímbra, en Ourense

El fuego arrasó un total de 358.890 hectáreas en España hasta el día 5 de octubre
EP
La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, tras el Consello

Galicia establecerá rebajas fiscales para ceder bienes por cuidados
EFE
Una sanitaria vacina a unha nena, este luns, no CEIP Camiño Inglés

Comeza no CEIP de Sigüeiro o plan contra a gripe en colexios coa vacinación de 140 nenos
EP
El Comité del Nobel de Economía, este lunes, durante el anuncio de su fallo

El Nobel premia la tecnología que impulsa el crecimiento económico
EFE