El cómico Dani Martínez quiere actuar en Riazor

Dani Martínez Archivo

Dani Martínez es un cómico y actor que se deja ver mucho por Galicia. Es el caso de este fin de semana, cuando se dejó ver por las calles de A Coruña.

En uno de estos paseos se topó con el estadio de Riazor y quiso pedir, a través de sus redes sociales, cambiar la localización de su show 'Remember', que aterrizará en Palexco a principios de febrero.

En el vídeo, Dani aseguraba que iba a actuar en el estadio, pero justo en ese momento estaba jugando el Dépor, a pesar de que este domingo el equipo se trasladase hasta la Rosaleda, en Málaga.

Con esto, el mensaje es claro: quiere ofrecer su espectáculo en Riazor.

El estadio no le es extraño, pues a principios de 2025 se sentó entre las bancadas con su pareja Irene Arcos, quien presume de ser de A Coruña y de Madrid, pues su familia materna pertenece al 15001.

'Remember', el show que te traslada al futuro

El presentador está llevando este show por distintas ciudades de España, siendo una de ellas A Coruña, con dos actuaciones en Palexco.

En su performance, Dani nos llevará hasta el año 2050 para intentar explicar qué ha cambiado desde el presente. Además, habrá música, baile, improvisación y predicciones de cosas que en 25 desaparecerán.

Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 23,10 euros para ambos días, donde la actuación comenzará a las 20.00 horas y tendrá una duración de 90 minutos.