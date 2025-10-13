El cómico Dani Martínez quiere actuar en Riazor
Los próximos días 6 y 7 de febrero actuará en la ciudad, pero en una localización diferente
Dani Martínez es un cómico y actor que se deja ver mucho por Galicia. Es el caso de este fin de semana, cuando se dejó ver por las calles de A Coruña.
En uno de estos paseos se topó con el estadio de Riazor y quiso pedir, a través de sus redes sociales, cambiar la localización de su show 'Remember', que aterrizará en Palexco a principios de febrero.
En el vídeo, Dani aseguraba que iba a actuar en el estadio, pero justo en ese momento estaba jugando el Dépor, a pesar de que este domingo el equipo se trasladase hasta la Rosaleda, en Málaga.
Con esto, el mensaje es claro: quiere ofrecer su espectáculo en Riazor.
El estadio no le es extraño, pues a principios de 2025 se sentó entre las bancadas con su pareja Irene Arcos, quien presume de ser de A Coruña y de Madrid, pues su familia materna pertenece al 15001.
'Remember', el show que te traslada al futuro
El presentador está llevando este show por distintas ciudades de España, siendo una de ellas A Coruña, con dos actuaciones en Palexco.
En su performance, Dani nos llevará hasta el año 2050 para intentar explicar qué ha cambiado desde el presente. Además, habrá música, baile, improvisación y predicciones de cosas que en 25 desaparecerán.
Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 23,10 euros para ambos días, donde la actuación comenzará a las 20.00 horas y tendrá una duración de 90 minutos.