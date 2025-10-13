El Ayuntamiento propone una nueva imagen para las terrazas de María Pita

Terrazas de María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña avanza en su hoja de ruta para actualizar la normativa municipal de terrazas, que establece una nueva ordenanza que este lunes les fue expuesta, como borrador, a la asociaciones y profesionales del sector hostelero.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió la reunión, concebida como un encuentro informativo para avanzar las medidas más destacadas que se pretenden incluir en la ordenanza. Entre ellas, el rediseño y adecuación de las terrazas de la plaza de María Pita, una vez finalizó el plazo de concesión de las actuales y cuyo estado de conservación hace necesaria su relevo.

Reunión presidida por la alcaldesa, Inés Rey Ayuntamiento de A Coruña

En este sentido, el Ayuntamiento propuso un modelo cómo lo que se implantó en Donosti, con estructuras autoportantes y toldos a dos aguas que se puedan desplegar y recoger, en ningún caso fijando elementos de instalación en las fachadas.

El planteamiento del Gobierno municipal también estipula la necesidad de que estos pórticos tengan una sintonía estética en el conjunto de la plaza y que se alineen con los pilares y con colores monocromáticos, para que María Pita tenga una imagen de uniformidad y para preservar la unidad estética de una plaza que es un espacio protegido.

También se informó al sector hostelero de que la futura normativa de terrazas atenderá especialmente a la regulación de aquellas que se habilitaron en zonas de estacionamiento en el contexto de la pandemia. Entonces, y atendiendo a la necesidad de evitar los espacios cerrados para disminuir el riesgo de contagios, se facilitó la instalación de terrazas al aire libre, también ocupando plazas de estacionamiento al aire libre, para apoyar la hostelería, teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse a las diversas fases de restricciones a causa de la crisis sanitaria.

Ahora, más de dos años después de finalizada la pandemia, el Ayuntamiento propone un reglamento específico para ese tipo de terraza, que seguirá pudiéndose instalar en determinados casos y condiciones, aunque no será compatible para hosteleros con la terraza en la acera. Será preciso que escojan una de las dos opciones para minimizar la ocupación de suelo público.