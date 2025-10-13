Operarios en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, presentó hoy la primera fase del plan de mejora en los equipamientos deportivos. El objetivo es atender las necesidades específicas de los barrios e incluye más de 330 actuaciones en diez distritos, nuevos parques infantiles, equipamientos públicos y determinar las necesidades de equipamiento. Rey estuvo acompañada del área del concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y recordó que ya se han hecho varias mejoras, como la renovación de la pista del pabellón de Labañou, la adaptación del Coliseum para los partidos de Basquet Coruña y se modernizó el pabellón de San Francisco Javier.

Se contará con un total de 6,2 millones de euros solo en esta primera fase. Vázquez enumeró las actuaciones previstas que ya tienen partida presupuestaria. Una quinta parte del inversión se destinará a la mejora de los vestuarios de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, una instalación que se está renovando de forma progresiva para no afectar a las actividades que allí se realizan. Son 1,5 millones de euros los que se invertirán en este objetivo. Vázquez recordó que en breve saldrá la licitación del campo de golf. "Queremos que a promoción do golf entre os nosos rapaces sexa un dos puntos fortes da política deportiva dos últimos anos", declaró.

Vázquez mencionó que también se está trabajando en la licitación de la concesión de los centros deportivos de San Diego y O Castrillón. La empresa licitadora tendrá que invertir como mínimo de 6,5 millones de euros (casi todo en San Diego. De esta manera, el concejal espera que vuelva a ser un centro de referencia.

En cuanto al Palacio de los Deportes, una infraestructura clave por la que pasan miles de deportistas cada día y en donde juega el Liceo, y adiestran campeones de Europa de gimnasia rítmica, se sustituyó la instalación eléctrica con 200.000 euros para adecuada la instalación a la nueva luminaria LED y se cambió la megafonía, y habrá otras reformas que afectan al pavimento o las máquinas con las que cuenta.

El campo de fútbol de Visma recibirá más de 500.000 euros para que pueda renovar los tapetes de césped artificial el próximo año, dado el desgaste que presentan por su uso intensivo durante casi diez años.

Tampoco se olvida el Ayuntamiento del pabellón polideportivo municipal de la Sagrada Familia que presta servicio al alumnado de los centros educativos del barrio, la previsión es destinar 630.000 euros a su reforma integral, sustitución de cubierta incluida, pista de juego, interior y exterior y vestuarios.