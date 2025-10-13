De A Coruña a conquistar el mundo: Arturo Obegero y otros seis diseñadores que han seducido a artistas y realeza

Arturo Obegero trabajando en un diseño

Firmas de moda y joyería como Arturo Obegero, Simuero, Fátima Miñana, Paloma Wool, Palomo Spain, Juan Vidal o Rod Almayate han apostado por internacionalizar su propuesta seduciendo a prescriptores de moda internacionales, miembros de la realeza o artistas.

Son la cantera del diseño español, ese que resonó con fuerza en la historia de la moda con figuras como Cristóbal Balenciaga, Manolo Blahnik, Pertegaz o Paco Rabanne.

Estas son las coordenadas básicas de siete de estas firmas, a veces más conocidas fuera que dentro y fundadas por una generación de diseñadores que esgrime artesanía, vanguardia y un sello propio desde Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía o Asturias:

- Paloma Wool. Estética digital, estilo relajado y prescriptoras globales son algunos de los pilares de la diseñadora catalana, que ha seducido al público global a través de plataformas digitales y se ha convertido en favorita de algunas celebridades internacionales gracias a sus diseños coloridos en prendas de punto y lana de primera calidad.

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lawrence y Lily-Rose Depp han sido vistas con diseños de la marca, lo que ha permitido que su propuesta con estética relajada, cortes sencillos pero distintivos, cruce fronteras. Pretende ir más allá de las tendencias para asentarse con piezas de calidad.

- Fátima Miñana. La sastrería femenina con sello contemporáneo hecho en España firma como esta diseñadora madrileña. Desde que sobresaliera con fuerza al ganar el premio de mejor colección emergente en la semana de la moda de Madrid de 2020, ha conseguido hacer de su moda experimental y geométrica un nombre patrio que resuena con fuerza.

Nathy Peluso, Mina el Hammani o Kendall Jenner son algunas de las celebridades que se han decantado por los patrones experimentales de la diseñadora, que juega con tonos neutros y siluetas que recuerdan a la anti-moda de los años ochenta desde una visión más renovada.

- Palomo Spain. Si hay una firma española que ha sido capaz de aunar en un mismo camino estrategia comercial y diseño de autor que salte desde Nueva York a París, esa es la del diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo. Sus propuestas van de lo naíf a lo artesanal, rescatando formas femeninas que se readaptan a la figura masculina.

Enfundada en un vestido vaporoso de Palomo, Beyoncé dio la noticia del nacimiento de sus mellizos Sir y Rumi. Miley Cyrus eligió uno de sus conjuntos para el videoclip de ‘Malibú’, y Madonna, Rosalía, Katy Perry, Dua Lipa y Lil Nas han llevado sus creaciones.

-Juan Vidal. Elegante y reconocible en alfombras rojas y redes sociales, el alicantino ha vestido a figuras tan dispares como Lady Gaga, la reina Letizia o Rosalía. Gaga ha lucido en varias ocasiones prendas suyas: un jersey rosa compartido en Instagram hasta vestidos negros de corte elegante y espalda descubierta.

La reina Letizia ha confiado en sus diseños para actos oficiales, y Rosalía ha recurrido a él en los Goya. Actrices como Penélope Cruz, Paz Vega y Meta Golding también han lucido su ropa, cuya visibilidad internacional ha llegado hasta Hailey Bieber.

- Arturo Obegero. El diseñador asturiano, con base en París, se ha convertido en una de las voces más singulares de la nueva moda española. Su propuesta combina romanticismo oscuro, sensibilidad teatral y una sastrería de autor que apuesta por la artesanía. Sus primeras puntadas las dio en la Escuela de Diseño y Moda Goymar, en A Coruña, unos estudios que remataría en Reino Unido.

Harry Styles confió en él para el vídeo de ‘As It Was’ y Beyoncé ha llevado sus diseños en varias ocasiones, lo que impulsó su proyección internacional. También la actriz Aixa Villagrán ha lucido uno de sus vestidos en los Goya, consolidando su nombre entre los creadores españoles con mayor presencia fuera de nuestras fronteras.

- Simuero. La joyería es un complemento capaz de protagonizar un estilismo completo y la que tiene firma de autor hecha en España lleva su nombre. La firma valenciana aparece en escaparates internacionales y en tiendas de lujo como Luisa Via Roma, donde sus piezas de formas orgánicas de ediciones únicas cautivan, precisamente, por ser únicas y con imperfecciones.

Esta firma dicta tendencia desde 2019 y ha seducido a las hermanas Kendall y Jylie Jenner.

-Rod Almayate. La firma malagueña también destaca en joyería, al convertir elementos comunes y cotidianos como cigarros, chapas de refresco, aceitunas o tiritas en joyas bañadas en oro y plata, con una propuesta irreverente que es la favorita de Candela Peña o Lady Gaga.

La firma alberga desde maxi piezas para las alfombras rojas o editoriales de moda, con estos motivos originales y divertidos, hasta líneas finas y delicadas como rosas y flores, por las que también se ha decantado en alguna ocasión la Reina Letizia.