Aspace usa tecnología 3D para crear utensilios y cubiertos para comer adaptados a personas con parálisis cerebral

Adaptaciones de utensilios realizadas por Aspace con tecnología 3D

Las personas con parálisis cerebral de Aspace Coruña podrán contar con utensilios adaptados para su alimentación gracias al proyecto “Alimentación y Tecnología 3D para las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo”.

Este proyecto, realizado por la Confederación Aspace con el apoyo de la Fundación Solidaridad Carrefour, permitirá al equipo de logopedia de la asociación crear adaptaciones personalizadas y específicas para utensilios y/o cubiertos para la comida, o cualquier elemento de apoyo vinculado a la alimentación.

Gracias a esta iniciativa Aspace Coruña cuenta con dos impresoras 3D, dos escáneres 3D y un maletín de adaptaciones para cubiertos, y sus profesionales han recibido la formación necesaria para el manejo de este equipamiento.

El objetivo es promover una alimentación segura y personalizada para las personas con parálisis cerebral, fomentando al máximo su autonomía y bienestar a la hora de comer. Por el momento, el proyecto está en fase de desarrollo y se están elaborando diversas adaptaciones, que han sido diseñadas de forma personalizada para personas de la entidad.