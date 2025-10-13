Mi cuenta

A Coruña

Alvedro mantiene su alza de pasajeros de 2025 pese a su mal mes de septiembre

Los viajeros cayeron un 1,4% con respecto a 2024

Redacción
13/10/2025 12:17
Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro
Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro
Patricia G. Fraga

El aeropuerto de A Coruña ha registrado 960.573 pasajeros durante los primeros nueve meses del año, lo que supone un crecimiento del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2024. 

Las operaciones, un total de 12.415, han crecido en este periodo un 12,8%. 

El concejal de Turismo en A Coruña, Gonzalo Castro

Gonzalo Castro asegura que AENA “non pode agardar nin un minuto máis” para actuar en Galicia

Cinco vuelos baratos desde A Coruña en octubre

Inés Rey

Inés Rey lidera la creación de una política aeroportuaria gallega para hacer frente a Oporto

La infraestructura coruñesa contabilizó el pasado mes de septiembre un total de 108.743 pasajeros, un 1,4% menos que en septiembre de 2024.

De los pasajeros de vuelos comerciales (108.573), 96.496 realizaron trayectos nacionales y 12.077, internacionales

En cuanto al número de vuelos, en el aeropuerto coruñés operaron, en septiembre, 1.499 aeronaves (un 18,4% más), de las que 809 fueron operaciones comerciales: 711 con origen o destino nacionales y 98 internacionales. 

