A Coruña
Alvedro mantiene su alza de pasajeros de 2025 pese a su mal mes de septiembre
Los viajeros cayeron un 1,4% con respecto a 2024
El aeropuerto de A Coruña ha registrado 960.573 pasajeros durante los primeros nueve meses del año, lo que supone un crecimiento del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2024.
Las operaciones, un total de 12.415, han crecido en este periodo un 12,8%.
La infraestructura coruñesa contabilizó el pasado mes de septiembre un total de 108.743 pasajeros, un 1,4% menos que en septiembre de 2024.
De los pasajeros de vuelos comerciales (108.573), 96.496 realizaron trayectos nacionales y 12.077, internacionales.
En cuanto al número de vuelos, en el aeropuerto coruñés operaron, en septiembre, 1.499 aeronaves (un 18,4% más), de las que 809 fueron operaciones comerciales: 711 con origen o destino nacionales y 98 internacionales.