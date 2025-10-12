Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Vuelven las sesiones de “Aventura con las focas” al Aquarium Finisterrae

Redacción
12/10/2025 11:10
Las focas en el Aquarium Finisterrae
Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la red municipal de Museos Científicos Coruñeses, reanuda este mes las sesiones del taller divulgativo “Aventura con las focas”, que se desarrollará en el Aquarium Finisterrae durante los meses de octubre y noviembre.

El próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 9:00 horas, se abrirá el plazo para reservar las entradas, disponibles únicamente a través de la plataforma de ticketing del Ayuntamiento.

La actividad, dirigida a personas mayores de 7 años, ofrece la oportunidad de participar en la preparación de los alimentos de las focas, así como de acceder a las plataformas exteriores donde se realiza su alimentación y revisión veterinaria.

Cada participante deberá acreditar su edad mediante DNI o libro de familia. Los menores deberán asistir acompañados por una persona adulta, que podrá hacerse cargo de un máximo de dos niños o niñas.

“Aventura con las focas” no tiene coste adicional al precio de la entrada general al recinto, pero requiere reserva previa, dado que el aforo es limitado. En total se ofertarán 108 plazas, distribuidas en nueve sesiones de 12 participantes cada una.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar el conocimiento y respeto por la fauna marina, acercando al público la labor de conservación y cuidado que se desarrolla en el Aquarium Finisterrae.

