Una ventana abierta desata nuevos temores sobre la conservación de los murales de Lugrís

El inmueble de Olmos que alberga los murales de Lugrís Archivo

Una ventana abierta en el inmueble de la calle Olmos que alberga los murales BIC de Urbano Lugrís ha desatado nuevos temores sobre su conservación. La asociación O Mural es quien denuncia este hecho ante el Ayuntamiento y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta.

"Unha das portaventás do entresollado do edificio de Olmos no que se atopan os murais de Lugrís leva varios días aberta", aseguran desde la entidad cultural.

Ventana abierta en el inmueble de Olmos que acoge los murales de Lugrís Cedida

"A fiestra que agora está aberta sen que ninguén faga nada só é unha mostra máis do abandono deste conxunto único do noso patrimonio. Esta situación acrecenta os riscos de deterioro dos frescos derivados do estado ruínoso do inmoble e da inactividade do Concello da Coruña e da Consellería de Cultura", añaden.

Un emplazamiento a la espera

Ayuntamiento y Xunta mantuvieron hace unos meses, a las puertas del verano, una reunión en la que aseguraban que los murales se quedarían en Olmos, ya que su traslado costaría el triple.

Esto responde al debate sobre si se extraen las creaciones y se llevan a un emplazamiento como Belas Artes o si en Olmos se crea lo que se ha dado en llamar 'Espazo Lugrís' en torno a las creaciones del artista.

Ambas entidades, a las que se sumará la Diputación de A Coruña, se volverán a reunir para seguir cerrando flecos, como el estudio acerca de si alguna de las administraciones adquiere el inmueble al completo, puesto que las obras ya son propiedad de la Xunta de Galicia.

Esta demora entre reuniones, sin embargo, no es del agrado de entidades culturales como O Mural, que aseguran que apenas se han visto avances desde 2021. "A fiestra que agora está aberta sen que ninguén faga nada só é unha mostra máis do abandono deste conxunto do noso patrimonio", sentencian.