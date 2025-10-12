Una valla publicitaria en A Coruña para denunciar la masacre en Gaza

El artista que pintó la tumba de Franco inicia una campaña contra el "resort en Gaza" EFE

El artista que pintó en octubre de 2018 la tumba de Franco en el Valle de Cuelgamuros, Enrique Tenreiro, inicia ahora una campaña contra la idea de establecer un "resort en Gaza".

Tenreiro ya impulsó el pasado mes de mayo una acción denominada 'Tiempo de Halcones', en la que buscaba retratar como a estas aves a los máximos mandatarios de Israel, Rusia y Estados Unidos, Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin y Donald Trump.

Conocido por pintar la tumba de Franco en color rojo con una paloma y la frase 'Por la libertad', hechos por los que fue absuelto de delitos contra la libertad de conciencia o contra los sentimientos religiosos, se posiciona ahora frente "al resort que pretende hacer Trump en Gaza", según explica a EFE.

Por eso ha desplegado una gran valla publicitaria bajo el título 'La Franja S.A. Luxury Resort', en el que ironiza sobre los planes de Estados Unidos e Israel para este territorio palestino, que suma más de dos millones de habitantes.

Añade el mensaje 'SOS. Próximamente. Contacto Enrique Tenreiro. Apartado de Correos 666. Con el aval de Los Halcones S.L.'.

"Está el apartado de correos del diablo para contactar con la gente que va a promover eso", detalla sobre unas acciones de "destrucción de la zona" que califica como un "horror".

Esta acción la desarrolla después de seis años inmerso en un largo proceso judicial contra la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que terminó el pasado mes de enero con la absolución por parte del Tribunal Supremo.

Desde entonces, el escultor se ha posicionado contra lo que ocurre en Gaza, incluso antes de que la comunidad internacional empezase a hablar de "genocidio" en la zona.

Con su campaña anterior, 'Tiempo de Halcones', ya quiso retratar a los mandatarios de las principales potencias mundiales, que ve como causa de las actuales acciones violentas a nivel internacional.

De hecho, ya entonces alertó sobre la idea de Donald Trump de anexionar a Estados Unidos parte de Groenlandia o Canadá, mensajes que emplea también en la actualidad la Autoridad Nacional Palestina, que incluye también Gaza como territorio pretendido.

Enrique Tenreiro empezó su campaña de oposición a lo que ocurre en Gaza a través de las redes sociales, pero al ver que no daba resultado, decidió dar el salto al espacio público.

Su primera acción fue en la zona de Riazor, en A Coruña, y ahora elige otro punto céntrico, próximo a Cuatro Caminos, para dar más visibilidad "al genocidio que comete Israel".

Como artista, siempre ha promovido las acciones pacíficas, como mostró en su momento con un encierro, vestido como los presos de Guantánamo, en un escaparate, mientras esperaba la sentencia del Supremo; o con un primer desnudo frente a Israel.

Ahora la imagen de fondo elegida es una playa paradisíaca, con arena fina y clara, el mar y el cielo, azules, y algo de vegetación.

Las letras que emplea para escribir 'La Franja S.A.' son rojas y simulan estar escritas con sangre, que se derrama por sus bordes.

Espera que esta acción sirva para remover conciencias y alertar sobre los asesinatos en Gaza y, también, acerca del peligro que supone no poner freno a las aspiraciones de los que él denomina "halcones" y que dirigen las principales potencias del mundo.