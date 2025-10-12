Raquel Boedo | “Mi padre nunca se olvidó de su barrio, siempre quería volver”

Raquel Boedo, frente al mural de su padre, el pasado viernes en el pregón de las fiestas Quintana

Las fiestas de O Ventorrillo, que terminan esta noche, dedicaron una parte importante de su programación a homenajear a Pucho Boedo, histórico cantante de Los Tamara. Al músico se le dedicó un mural, a cargo del artista Brais Rodríguez, y diversos actos más. En todos ellos participó su hija, Raquel Boedo, que reside en Madrid pero que vino a la ciudad junto a otros miembros de la familia para no perderse nada.

¿Qué le pareció el mural?

Me parece que no puede reflejar mejor la personalidad de mi padre. Brais lo consiguió perfectamente, y en las ocasiones en que pude decirlo así lo hice: me pareció perfecto. El toque del sapo es genial, y sobre todo me encantó que pusiese el sombrero de Sito Sedes, que eran súper amigos y se admiraban mutuamente, con lo que me encanta que estén ahí juntitos. Brais se ha documentado mucho, y le quedó precioso.

¿Le ilusiona que la ciudad guarde un recuerdo tan especial de su padre?

Me ilusiona, me enorgullece y me sorprende. Que tantos años después la gente le siga queriendo y recordando es increíble y un orgullo muy grande.

¿Era mutuo ese amor? ¿Qué le decía su padre de su barrio?

Totalmente. Mi padre nunca olvidó dónde nació, en A Silva. El otro día estuvimos allí y fue muy muy entrañable, todo el mundo fue muy cariñoso al recordarle. Tienen un sentimiento de barrio muy grande gracias a la asociación de vecinos, que es increíble cómo trabaja en las fiestas a lo largo del año y cómo conservan, a pesar de todo lo que ha crecido, esa alma de barrio.

¿Le contaba muchas historias de O Ventorrillo?

Muchas. Recuerdo que él siempre decía que bajaba andando desde O Ventorrillo hasta el centro de A Coruña, que en aquella época debía ser una distancia tremenda, como vivir en otro sitio casi, pero a él no le importaba. Él nunca se olvidó de la gente de su barrio, del sitio en el que vivió toda su familia, y aunque se fue mucho tiempo de Galicia siempre quería volver. Cuando estuvo enfermo, de hecho, se fue a vivir a Oleiros, a Santa Cristina, donde murió.

¿Cómo valora entonces los actos de este año? Hubo otras personalidades, como Xurxo Souto

Estuve en todos ellos, y me encantaron. Xurxo Souto es una enciclopedia viviente. Se lo dije: sabe muchísimo más de mi padre que yo. Siempre ha estado pendiente de su nombre, haciendo diferentes proyectos que, como los homenajes, nos llegan al corazón. Mi hijo estaba desbordado. Sabía que la gente en A Coruña quería a su abuelo, pero no se imaginaba que tanto.

Estatua, calle en Oleiros, mural... ¿Qué homenaje le falta?

Sí, y también tiene el recordatorio de la Ciudad Vieja, que lo hizo el Ayuntamiento. Yo no sé qué más se puede hacer ya, la verdad (ríe). La familia está muy contenta con lo que hay.