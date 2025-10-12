La Sagrada Familia de A Coruña tiene un plan para acabar con su narcopiso

Los vecinos de la Sagrada Familia, a las puertas del narcopiso EC

La inseguridad del mes de septiembre ha reactivado viejos fantasmas en la Sagrada Familia, un barrio que lucha contra estigmas del pasado y empeñado en dar pasos al frente que, con situaciones como las del narcopiso de la calle que da nombre al barrio, cuestan cada vez más. Así, a pesar de la aparente tranquilidad o la falta de incidencias en las últimas semanas, la sensación entre los vecinos es que esa normalidad tiene que ver con que la delincuencia se convierta en rutina y mirar hacia otro lado. Por eso, desde la asociación vecinal, la apuesta para acabar con el foco de trapicheo y menudeo es radicalmente distinta a todas las medidas que se habían llevado a cabo hasta ahora.

Tras asesorarse legalmente, y también comprobar que ni siquiera la acción organizada es todo lo efectiva que desearían, la línea ahora pasa por una “denuncia civil” a los inquilinos del narcopiso. La asociación vecinal de la Sagrada Familia cree que el hecho de que convivan dos hermanos con su madre, de avanzada edad, puede movilizar a los servicios sociales. El reciente precedente de una actuación por falta de cuidados y de abandono creen que juegan a su favor. “Estamos a ver si paramos esto de una vez, ya que no podemos por cuestiones de drogas”, explica Juan Rodríguez, presidente de la agrupación de residentes. “Creemos que, al tratarse de una cuestión de salud pública, y de que ya se pidió ayuda a los servicios sociales puede haber esperanza por ese lado”, añade.

Por otra parte, además de la cuestión de seguridad, entre las preocupaciones de los residentes también está la salud de una conocida vecina de siempre.

Condicionantes

El hecho de que los dos hermanos y su madre sean propietarios es un factor en contra, por mucho que los más próximos a la vivienda testifiquen “situaciones horribles” de abandono. Los supuestos responsables del trapicheo no han sido vistos últimamente por el barrio, pero esa misma película ya se la saben de memoria los que han aprendido a convivir todo lo que llega detrás de un narcopiso. “Hay temporadas en las que escapan, pero siempre vuelven. Lo cierto es que hay gente a la que les dan mucha pena, porque son del barrio de toda la vida, pero no se puede tolerar esta ola de robos, esta sensación de inseguridad”, dice Juan Rodríguez. “Son propietarios de toda la vida y no es llegar y besar el santo”, insiste acerca de las denuncias.

Fueron hasta cinco las situaciones de máxima tensión durante el mes de septiembre en la Sagrada Familia: desde amenazas con cuchillos entre los presuntos clientes del narcopiso hasta tensión con los vecinos que recriminaban su actitud o incluso con los agentes de la Policía que llegaron para mediar en una situación que ha colmado la paciencia de los vecinos. Recientemente, en Monte Alto parece haberse reactivado otro foco de trapicheo, con la tensión vecinal que eso deriva. En este caso, más que de narcopiso es más apropiado hablar de narcobajo. En ambos casos, las autoridades piden mucha cabeza a los residentes.