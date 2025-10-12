Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La primera tienda de café y postres en lata llega a A Coruña

Qkinhas se situará en el número 3 de la Cuesta de la Unión

Andrea Gestal
12/10/2025 17:48
El dueño de Qkinhas con un café en lata
El dueño de Qkinhas con un café en lata
Instagram

Qkinhas. Ese es el nombre elegido para la nueva cafetería que se situará en el número 3 de la Cuesta de la Unión. La elección se debe a "una mezcla de Galicia con las galletas, con las cookies", como ha explicado su dueño en redes.

El creador de contenido YonathanTv se lanza a una nueva aventura y en ella ha querido involucrar a sus seguidores desde el principio, incluso desde antes de tener el local elegido. A lo largo de estas semanas, desde el 18 de agosto, ha ido compartiendo las obras y compras que ha tenido que ir haciendo hasta llegar al día de hoy.

El 16 de octubre es el día elegido por el tiktoker para la apertura. Asegura que no ha sido un camino fácil, "hemos estado haciendo muchas pruebas, pero lo importante es que tenemos ya el resultado final", cree que ha merecido la pena.  

"Somos la primera tienda de café y postres en lata de la ciudad", afirma con rotundidad en sus redes. De esta manera, las galletas neoyorkinas cruzan el charco y recalan en A Coruña, con un estilo único y delicioso.

Te puede interesar

Los vecinos de la Sagrada Familia, a las puertas del narcopiso

La Sagrada Familia de A Coruña tiene un plan para acabar con su narcopiso
Guillermo Parga
Las dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal

Dos activistas de Futuro Vegetal atacan un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid
EFE
Actividad de pilates

Más de 1.500 personas participan este curso en las actividades deportivas de Abegondo
Redacción
La calle Touriñana de Meicende

El PSOE de Arteixo reclama iluminación en la calle Touriñana
Redacción