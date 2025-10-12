La primera tienda de café y postres en lata llega a A Coruña

El dueño de Qkinhas con un café en lata Instagram

Qkinhas. Ese es el nombre elegido para la nueva cafetería que se situará en el número 3 de la Cuesta de la Unión. La elección se debe a "una mezcla de Galicia con las galletas, con las cookies", como ha explicado su dueño en redes.

El creador de contenido YonathanTv se lanza a una nueva aventura y en ella ha querido involucrar a sus seguidores desde el principio, incluso desde antes de tener el local elegido. A lo largo de estas semanas, desde el 18 de agosto, ha ido compartiendo las obras y compras que ha tenido que ir haciendo hasta llegar al día de hoy.

El 16 de octubre es el día elegido por el tiktoker para la apertura. Asegura que no ha sido un camino fácil, "hemos estado haciendo muchas pruebas, pero lo importante es que tenemos ya el resultado final", cree que ha merecido la pena.

"Somos la primera tienda de café y postres en lata de la ciudad", afirma con rotundidad en sus redes. De esta manera, las galletas neoyorkinas cruzan el charco y recalan en A Coruña, con un estilo único y delicioso.