La exposición de Zara en la Cúpula Atlántica se despide de A Coruña tras arrasar en afluencia

Un grupo de visitantes, esta mañana junto a la instalación del monte de San Pedro Quintana

A Coruña se despidió este domingo de la Cúpula Atlántica, uno de los grandes reclamos culturales durante el pasado verano y en estas primeras semanas del otoño. Este espacio, que albergó la instalación ‘50 Songs of the Sea’ (50 canciones del mar), abrió sus puertas en el monte de San Pedro con motivo del 50 aniversario de Zara el pasado mes de julio y registró más de 100.000 visitas, según informó la empresa recientemente.

El broche final para esta iniciativa lo puso Patti Smith, leyenda del rock y figura de culto, que ofreció el pasado jueves un concierto especial. No fue la única que actuó en este rincón, ya que la instalación fue también un pequeño festival cultural. Por ella también pasaron artistas como Luz Casal, Air, The Blaze o Myles Smith, en una programación paralela que dio nueva vida a este inmueble y que se convirtió en una de las actividades más demandadas de la ciudad durante los meses del verano.

Así fue la muestra

Las personas que se acercaron a esta exposición inmersiva pudieron ver una enorme cúpula con una banda LED que proyectó el texto de 50 poemas relacionados con el mar, que también se reprodujeron a través del sistema de altavoces.

Una vez dentro, en la última planta, una serie de bancos, con capacidad para más de doscientas personas, dispuestos en anillos concéntricos, recibieron a los visitantes, con cada uno de los espacios en un giro infinito, en sentidos contrarios. Con la voz de la actriz Elena Anaya, se dispuso de una narración que recorría la historia de Zara, unida a la de A Coruña, y, al final, las persianas se abrían y dejaban al visitante con la panorámica de toda la ciudad y la Torre de Hércules al fondo, detrás de la bahía y rodeada por el mar. La instalación fue creada por la artista y diseñadora británica Es Devlin, conocida por sus instalaciones, performances y obras de arte lumínicas a gran escala.

Aniversario

Este 2025 es un año muy especial para Zara, ya que se cumple medio siglo de la primera tienda de esta marca de Inditex, que reabrió en el centro de A Coruña tras una reforma con un diseño basado en las clásicas galerías que representan la urbe que causó sensación en la ciudad en sus primeros días.

El tesoro de la tienda de Zara de Juan Flórez: “Me habéis acompañado casi toda mi vida” Más información

La cúpula de la firma textil tampoco quiso perderse en mayo el momento de la reapertura de este local comercial. La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, visitó la tienda durante su reapertura. Allí recibió a los primeros clientes que accedieron al local e incluso charló con algunos de ellos. El consejero delegado, Óscar García Maceiras, también estuvo presente en el acto.