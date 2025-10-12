La devoción por el Pilar en A Coruña: trajes regionales y guardias civiles

Misa baturra realizada en la iglesia de Santiago, en la Ciudad Vieja Carlota Blanco

La iglesia de Santiago, en la Ciudad Vieja de A Coruña, vivió un día diferente este domingo. A la tradicional ceremonia de la misa católica se sumaron muchos trajes regionales aragoneses. En la comandancia de la Guardia Civil tampoco fue una jornada más, ya que los integrantes del Instituto Armado participaron en su acto más importante del año. En ambos casos, el motivo fue la festividad del 12 de octubre.

En el templo del casco histórico, una veintena de integrantes de la Casa de Aragón en A Coruña participaron en una misa baturra. Esto es una celebración litúrgica que integra la solemnidad de la misa católica con la tradición y la cultura aragonesa, especialmente la jota. Normalmente se celebra en honor a la Virgen del Pilar, como es este caso.

Este acto sirvió para juntar a la comunidad aragonesa que reside en A Coruña y su área metropolitana. Entre el público asistente a la ceremonia hubo muchos que acudieron con el tradicional pañuelo baturro y otros también vestidos con trajes típicos. Lo hicieron para escuchar al coro y a la rondalla.

Uno de los asistentes a este evento fue Antonio Guillén, que relata que esta celebración se realiza en honor “a la Virgen del Pilar”, patrona de Zaragoza. “Se cantan canciones religiosas, con estilo jota”, explica. La actuación terminó precisamente con dos personas bailando esta tradicional danza aragonesa.

Celebración del Día del Pilar en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña Carlota Blanco

Según Guillén, el objetivo de esta eucaristía es “transmitir los valores aragoneses” y mostrar la devoción a la Virgen. Esta no es la única actividad que celebran los aragoneses que viven en la ciudad, sino que a lo largo del año también realizan actividades y conferencias, además de alguna publicación y diversas comidas para confraternizar.

Benemérita

La Comandancia de la Guardia Civil en Lonzas acogió el otro gran acto con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, su patrona. La celebración institucional incluyó la imposición de cruces de las órdenes del Mérito Militar y del Mérito de la Guardia Civil tanto a miembros del cuerpo como a personal ajeno. También se rindió homenaje a un guardia civil veterano de la provincia, reconocimiento que este año recayó en Manuel Suárez, de 100 años de edad.

También se entregaron las becas de estudio otorgadas por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil a hijos e hijas de guardias civiles destinados en Galicia que han obtenido los mejores expedientes académicos. La ceremonia concluyó con un emotivo homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reafirmó el respaldo del Ejecutivo central hacia la Guardia Civil en la comunidad autónoma, destacando su compromiso para dotar al cuerpo de “más efectivos, más medios y mejores recursos” en el ejercicio de su labor constitucional.

Durante el acto institucional, Blanco subrayó que este refuerzo es clave “para responder a los nuevos retos en materia de seguridad y para que Galicia siga siendo una tierra segura, acogedora y llena de oportunidades”. El evento, organizado por la 15ª Zona de Galicia de la Guardia Civil y presidido por el general Miguel Ángel González, también contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

El delegado del Gobierno hizo también un balance positivo de la actividad del cuerpo durante el último año, con operaciones relevantes y miles de actuaciones de auxilio humanitario, lo que ha consolidado a Galicia como la tercera comunidad más segura de España. “Estamos 15 puntos por debajo de la media nacional, y los datos muestran un descenso significativo en delitos graves y de gran impacto social”, aseguró.

Blanco también resaltó el aumento de la eficacia policial, que ha alcanzado su mejor cifra en la última década: “Casi la mitad de los delitos conocidos se resolvieron de manera efectiva en el último año”.