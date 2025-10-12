Retenciones en Alfonso Molina, hace 25 años Pedro Puig

Las calles de A Coruña, sobre todo las principales vías de entrada y salida de la ciudad, vivieron una jornada especialmente complicada hace 25 años debido a un doble motivo. Por una parte, la intensa lluvia que cayó y que dificultó el tráfico; y en segundo lugar, la coincidencia con la operación salida del puente del Pilar. La avenida de Alfonso Molina fue uno de los puntos más críticos, con retenciones muy importantes durante todo el día. Según contó El Ideal Gallego, a lo largo de la jornada se registraron hasta catorce accidentes de tráfico, tres de ellos con heridos. Hace 50 años el pintor coruñés Juan Fuentes Casal exponía sus obras en el palacio de María Pita y hace 75 un joven sufrió lesiones debido a una caída en Os Castros.

Jueves, 12 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Colapso en las salidas de la ciudad en una jornada con 14 accidentes de tráfico

Los conductores fueron ayer, 11 de octubre de 2000, víctimas de las continuas precipitaciones registradas en A Coruña, que llegaron a los 19 litros por metro cuadrado. El tráfico en la avenida de Alfonso Molina fue denso durante toda la jornada, pero fue a partir de las 18.30 horas cuando alcanzó el estado de saturación. Los puntos más conflictivos fueron la plaza de Ourense, la calle Juan Flórez, y las rondas de Nelle y de Outeiro, donde se registraron retenciones. La lluvia les aguó la salida de la ciudad a los que se disponían a disfrutar del puente del Pilar, que agudizaron la situación al incrementarse notablemente el número de vehículos en circulación. Como consecuencia, los autobuses se retrasaron hasta quince minutos y la jornada se saldó con un total de 14 accidentes de tráfico, tres de ellos con heridos.

A los problemas que siempre plantean las operaciones salida se unió ayer el inconveniente de la lluvia, que fue una constante a lo largo de toda la jornada. El resultado fue el colapso de las vías más transitadas de la ciudad, lo que hizo empezar con mal pie a los que se dirigían a otras localidades para hacer de turistas aprovechando la festividad del Pilar. Las esperas al volante y los bocinazos fueron la tónica durante toda la jornada en la avenida de Alfonso Molina.

Domingo, 12 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El pintor Fuentes Casal expone en María Pita

El pintor coruñés Juan Fuentes Casal inauguró ayer, 11 de octubre de 1975, una muestra de sus obras en el salón de exposiciones de la casa consistorial. Fuentes Casal presenta 44 cuadros: composiciones, figuras, paisajes, bodegones y retratos, entre otros temas.

También en clave cultural las cooperativas de libros son aún cosa poco menos que inédita en nuestro país. En La Coruña está naciendo una iniciativa de don Manuel Espiña, popular canónigo de la Colegiata y profesor perteneciente a la Asociación Católica de Maestros. En charla con él, hemos conocido que Codeli, nombre de la citada cooperativa, surgió ante la imposibilidad de crear una librería para la Asociación Católica de Maestros. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a los padres de familias numerosas que tienen hijos estudiando.

Jueves, 12 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Herido al caer por un terraplén en Los Castros

En la Casa de Socorro del Hospital recibió ayer, 11 de octubre de 1950, asistencia facultativa el joven de 25 años Fernando Ambrós Pintos, domiciliado en Buenavista, número 11, bajo, que al caer casualmente por un terraplén en las proximidades de Los Castros, sufrió la probable fractura del cúbito derecho y heridas contusas en la cara, cráneo y otras partes del cuerpo, que fueron calificadas con pronóstico reservado.

También ayer unos desconocidos penetraron en uno de los pisos de la casa número 31 de la carretera del Pasaje, en la que habita el carpintero Enrique Cernadas Pereira, y aprovechando que no había nadie en el interior del piso, se apoderaron de una gabardina, dos sábanas y una colcha de seda. Los ladrones utilizaron, al parecer, una llave falsa para entrar en la vivienda. El valor de lo sustraído se estima en unas 800 pesetas.