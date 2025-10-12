Este jueves finaliza el plazo para presentar trabajos a los XXXIII Juegos Florales María Pita: “Cuando Coruña tocó el cielo”

Edificio del Banco Pastor en A Coruña Quintana

Este jueves, 16 de octubre, concluye el plazo de presentación de trabajos para los XXXIII Juegos Florales María Pita, organizados por la Real Orden de Caballeros de María Pita. En esta edición, correspondiente a 2025, el certamen lleva por título “Cuando Coruña tocó el cielo”, una temática inspirada en el edificio del Banco Pastor, que en el momento de su construcción fue el más alto de España y que este año celebra su centenario.

El concurso, considerado el de mayor dotación económica en su categoría, cuenta con un premio de 2.000 euros en la modalidad Senior y 1.000 euros en la Junior. La convocatoria y entrega de galardones se realiza con el apoyo del Concello de A Coruña y del grupo Pequerrechos.

Las personas interesadas pueden presentar composiciones poéticas centradas en el edificio histórico, el desarrollo urbano y el espíritu liberal de la ciudad. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, escritos en gallego o castellano, con una extensión de entre 32 y 200 versos, en formato A4, a una cara, doble espacio y letra Arial 14 puntos.

Cada participante podrá presentar hasta dos obras, entregadas por triplicado (original y dos copias), sin firma y bajo lema y título. Junto a ellas deberá incluirse un sobre cerrado con los datos personales del autor (nombre, apellidos, copia del DNI o pasaporte, dirección, teléfono, correo electrónico y número de cuenta con IBAN). En el exterior se indicará si el trabajo opta a la categoría Senior o Junior.

Los trabajos podrán entregarse hasta el jueves, 16 de octubre, en la dirección indicada por la organización, (Real Orden de Caballeros de María Pita Plaza de Azcarraga, 13- Bajo 15001- A Coruña)

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 23 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Colón, en un acto abierto al público. En él se darán a conocer los ganadores y se entregarán la Tizona de Oro y una flor conmemorativa en cada categoría. La presencia de los finalistas en el acto será obligatoria.

Con esta nueva edición, los Juegos Florales María Pita continúan fomentando la creación literaria y la expresión poética en torno a la historia, la identidad y la evolución cultural de A Coruña.