El Messi del autotune marcó un gol por toda la escuadra en A Coruña

“Están locos, A Coruña”. Así definió Duki la atmósfera vivida en un Coliseum que no solamente abarrotó con 9.000 entradas vendidas, sino que lo llevó a un nivel de éxtasis e histeria colectiva pocas veces visto este año en el multiusos.

El argentino despachó una treintena de temas en algo más de hora y media, por lo que la ecuación no es demasiado difícil de despejar: un espectáculo milimetrado, encorsetado y diseñado para digerir de forma exprés e intensa. La gracia, muy argentina, del protagonista puso el punto diferencial. De hecho, el concierto contraprogramó el partido del Dépor en Málaga, lo que provocó tres tipos de camisetas en el público en igualdad de proporción: las de Argentina con el 10 y Messi, la misma fórmula cambiando el nombre del astro por el de Duki, y las del Dépor.

Con 20 minutos de retraso, y mientras el respetable reclamaba su presencia al grito de “puto, puto”, Duki se presentó sobre el escenario con un gorro de jabalí. Quién sabe, quizás fue un guiño sutil a la ciudad que tan cálida bienvenida le dio. Medio siglo después, los gritos de la beatlemania suenan igual. Lo que cambia es el fondo. Eso sí, al contrario que en algunos precedentes, hay que decir que el músico urbano en cuestión redujo notablemente las voces pregrabadas y aumentó el protagonismo de los músicos. Se rodeó de un percusionista, un instrumentalista y un bajista, además del autotune, del que tampoco abusó en exceso. La calidad del sonido, por cierto, fue sobresaliente. Y muy por encima de su reciente visita al Son do Camiño.

Califica Duki su actitud en el escenario de ‘modo diablo’, algo que repitió varias veces antes de presentar algunos temas. Los poseídos, no obstante, los tenía enfrente: desde pogos (no demasiado extremos) a botes colectivos que desenmascararon a los que llegaron en calidad de acompañantes. A ellos se refirió el de Almagro para agradecer el esfuerzo e invitarles a disfrutar del show. También a los devotos, entre los que uno en concreto lo pasó tan mal que hizo que el propio Duki hiciese una pausa para preocuparse por su estado. Afortunadamente, había sido solo un susto.

Del setlist, que por cierto varió ligeramente respecto al que presentó en conciertos anteriores, sobresalieron ‘Nueva era’, que en estudio comparte con Myke Towers, ‘Barro’, con la voz de Judeline llevando el peso, o ‘La vida rock’.

Curiosamente, la frase que puede definir la temática de las letras de Duki, y que se encargó de proyectar en el monitor el rapero, corresponde al mito argentino Luis Alberto Spinetta: “Si no canto lo que siento, me muero por dentro”. Es no solamente uno de los mejores músicos latinos de la historia, sino también un ídolo para el propio Duki, por mucho que la distancia entre los estilos sea sideral.

La segunda de las veces en las que Duki se fijó en lo que provoca entre sus fans, en este caso un niño llorando, pidió que su staff le regalase una de las gorras que saldrán a la venta en los próximos días. Por cierto, es curioso cómo hasta en tres ocasiones el argentino destacó la altura de sus fans. Y no la metafórica, sino la física. “Parece el hermano de O’Neal”, dijo de uno.

Después de casi 100 minutos, Duki y sus fans salieron del ‘modo diablo’, el mismo que provocó uno de los conciertos más intensos del año.