Duki confiesa que dos de sus canciones fueron creadas en A Coruña

Duki en el Coliseum de A Coruña Patricia G. Fraga

Al igual que Seattle es la cuna del grunge o Manchester la capital del brit pop, habría que empezar a considerar para A Coruña la condición de musa de la creación musical. Y es que, en cuestión de un mes, dos de los artistas más queridos en lo suyo, Sabina y Duki, confesaron de qué forma la ciudad les marcó. El de Úbeda se prendó de una coruñesa y, dicen, realizó un ‘Pacto entre caballeros’. El argentino, según espetó el domingo al final de su concierto, creó durante su estancia en A Coruña dos de sus canciones más celebradas: ‘Nueva era’ y ‘Harakiri’.

No es difícil imaginarse el contexto en el que la ciudad despertó la creatividad de Duki. Basta con echar un ojo a la lírica de ‘Harakiri’: “Me destapé otro Moët, mi perra viste de Chanel, muchos billetes de 100, las gatas nos aman (…) y fumo y grabo en la suite de un hotel”.

Por su parte, ‘Nueva era’ habla explícitamente de su éxito en España, que le llevó, por ejemplo, a llenar el Santiago Bernabéu.

Quizás, si la tradición sabinesca también está en el proceso de Duki, podría nacer un tercer tema de su colaboración en ‘Givenchy’ con Eric, un coruñés al que subió al escenario a bailar. Este confesó que Duki le “cambió la vida”.