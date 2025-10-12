Dos locales comerciales de Os Castros cambian juguetes por globos por una buena causa

Patricia Sande, dueña del Montecarlo 85, con el cartel solidario Javier Alborés

El barrio coruñés de Os Castros se llena de solidaridad con los más desfavorecidos. Bueno, más bien se hincha. Y es que, una iniciativa vecinal del distrito coruñés está generando gran revuelo entre los vecinos. Se trata de la propuesta ‘Trae tu juguete y llévate una sonrisa’, una idea que surgió hace varios años pero que este 2025 cambió de sistema para hacerla más atractivo. De esta forma, se han habilitado dos locales comerciales de la zona de Os Castros para que todo aquel que quiera donar juguetes en buen estado pueda hacerlo. Y, además, esta vez se llevará un globo a cambio.

“Llevamos varios años recogiendo juguetes para los más necesitados. Este año decidimos habilitar dos establecimientos del barrio. Por un lado, el bar Montecarlo 85, y por otro, la tienda de artículos de belleza Ariana Palomo”, explica Paulo Sexto, presidente de la asociación vecinal de Oza, A Gaiteira y Os Castros. Dentro de los dos locales existe un cartel que explica la iniciativa para que todo aquel que pase por la calle pueda fijarse en la idea vecinal. Aunque este año han decidido cambiar de sistema. “Hay que hacer las cosas de una manera diferente para que se vuelvan más atractivas. Nosotros lo hacemos con el objetivo de que no dejar a ningún niño sin regalos en Navidad”, incide Sexto.

En buen estado

De esta forma, los dos locales comerciales –que esperan acabar siendo más en los próximos días– recogerán todo tipo de productos en buen estado para que, en dos meses, puedan repartirse a las ONG. “Antes sabíamos a qué entidad entregarle las donaciones. Este año creo que vamos a hablar con varias para que sea más justo”, dice el presidente vecinal del barrio coruñés, quien también quiere destacar la importancia de dar una “alegría en unos momentos de tanta crispación”.

El cartel, que deslumbra en el escaparate de los locales desde el pasado jueves, es un atractivo para curiosos y solidarios que pasean por el barrio coruñés. De hecho, la propietaria del local, Patricia Sande, es optimista con el resultado de la iniciativa. Aunque cree que no será hasta el próximo mes cuando se empiece a “pensar en las navidades” y haya más movimiento. “La idea de hacer algo así es, simplemente, poner un grano de arena y que sean los niños los que sientan el orgullo al compartir”, expresa.

Verónica Castro, encargada de la tienda de artículos de belleza Ariana Palomo, explica por qué colaboran en la iniciativa: “Nos ofrecimos a organizar esta campaña porque todos debemos hacer algo amoroso para mejorar este mundo. En nuestra tienda recibimos a muchas familias y queremos aprovechar este espacio para generar un cambio positivo”. La tienda en cuestión, ubicada en la zona de A Gaiteira, espera recoger muchos juguetes y, como símbolo de gratitud, entregar también muchos globos a cambio a todos los niños que lo compartan.