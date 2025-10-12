A Coruña, vergel literario de Galicia: es la ciudad con más librerías de la comunidad

Varias personas compran en la céntrica librería Arenas Patricia G. Fraga

Librerías, haberlas, haylas. Sobre todo en A Coruña. Y es que la ciudad herculina es la que más establecimientos de este tipo alberga de toda Galicia. Así lo confirman los datos de la Federación de Librarías de Galicia: la ciudad, contando las librerías federadas en el organismo y las pocas que no, así como las de grandes superficies, y dejando de lado las papelerías o kioscos, sobrepasa los 40 establecimientos, convirtiéndose en todo un vergel literario gallego.

Sus 43 librerías hacen, calculando con los últimos datos oficiales disponibles del INE en cada urbe, que haya 17,09 por cada 100.000 habitantes. La que mayor porcentaje tiene, no obstante, es Santiago (con 19 librerías en total, cuenta con 18,82 tiendas por cada 100.000 habitantes), si bien la diferencia de tamaño hace que A Coruña tenga más del doble de tiendas.

La ciudad más grande en términos demográficos, Vigo, también supera ampliamente a Santiago en volumen, con 32 librerías, si bien su gran número de habitantes le hace tener una peor ratio: 10,82 librerías por cada 100.000 vecinos. Otra ratio baja es la de Ferrol y Narón, analizadas en conjunto por su proximidad geográfica: sus once librerías arrojan un total de 10,62 por cada 100.000 habitantes.

Mapa de las librerías de las ciudades gallegas Elaboración propia

En el caso de Pontevedra, sus doce tiendas dan por resultado un total de 14,20 por cada 100.000 vecinos. En Ourense, con catorce establecimientos, el total es de 13,4 por cada 100.000 habitantes. Y, finalmente, Lugo, con sus once librerías, alberga 11.05 por cada 100.000 ciudadanos.

Teniendo en cuenta, según datos del Ministerio de Cultura en 2024, que la comunidad autónoma con mejor ratio es Castilla y León (con 9,48 librerías por cada 100.000 habitantes), lo cierto es que las urbes gallegas pueden presumir de tener unos datos muy positivos, al estar todas bastante por encima de la media.

Unas cifras acordes a las que el Ministerio arrojaba en el mismo informe sobre la propia comunidad gallega, la segunda de España por detrás de Castilla y León, con 9,3 librerías por cada 100.000 gallegos. La media entre las siete ciudades, de hecho, es de 13,65 librerías por cada cien mil vecinos, por encima de la cifra general del conjunto de los municipios de la comunidad.

Los dueños lo valoran

Los dueños de las librerías coruñesas, como Manuel Arenas, de la histórica Arenas de los Cantones, celebran el elevado número de establecimientos: “La ciudad, a través de los años, ha tenido una tradición de librerías muy buena, siempre ha mantenido un nivel muy alto”, explica. Asimismo, preguntado sobre si puede haber problemas derivados de la competencia, expresa que “cada una cubre zonas o barrios”: “A Coruña, gracias a sus librerías, puede decir que es una ciudad culta”, sentencia.

En parecidos términos se expresa Begoña Couceiro, dueña de otra mítica librería de la ciudad, Couceiro, en Os Mallos. En su opinión, “el termómetro más eficaz” para constatar la calidad de la vida literaria de la ciudad es “la Feria del Libro, que sin duda es la más grande de toda Galicia, tanto en número de casetas como de asistencia de personas”. Con lo que valora que haya tantas: “No lo veo como una competencia, sino que creo que ayuda a crear un tejido cultural que beneficia toda la ciudad”.

Orgullo de barrio

Dante de la Fuente, propietario junto a varios socios de Eldritch Gate, una de las tiendas especializadas –en manga y juegos de cartas– de A Coruña, aporta también su punto de vista: “Creo que hay una tradición lectora en la ciudad apoyada en varias librerías históricas y en eventos como la Feria del Libro o Viñetas, que facilitan la visualización y el orgullo en la lectura y la transmisión del hobby entre generaciones”. Además, cree que “otro factor es que hay un orgullo local y feeling de ‘la librería de nuestro barrio’”.

En su caso, no tiene tan claro que el volumen ayude. “Un ecosistema fuerte de negocios del mismo sector ayuda en la mayoría de casos y la Ley del Libro ayuda a jugar en la parte de precio de venta en condiciones similares, por lo que diría que estamos en un caso de cuantos más, mejor”, expresa. Si bien matiza que es importante que no se sobresature un tipo de librería. De lo contrario “llegaríamos a un punto en el que la ciudad no podría absorber tanta oferta”.