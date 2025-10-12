Carmen Jiménez seguirá siendo la directora de la Fundación Luis Seoane

Carmen Jiménez (primera por la izquierda), González, Castro, Veloso y Sutil, en el festival Intersección Quintana

La comisión de valoración de la Fundación Luis Seoane ha resuelto el proceso selectivo convocado para la provisión del puesto de directora sustituta, confirmando que Carmen Jiménez Jiménez continuará desempeñando la dirección de la institución cultural coruñesa.

El acuerdo fue adoptado el pasado jueves, una vez finalizada la evaluación de todas las candidaturas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria. La resolución lleva la firma de Abraham Piñeiro Rodríguez, secretario de la Fundación Luis Seoane.

El proceso selectivo tenía por objeto la cobertura temporal de la dirección de la Fundación mediante un contrato de sustitución de duración determinada, motivado por la situación de excedencia forzosa de la directora titular, Silvia Longueira, que actualmente desempeña un cargo público como diputada en el Parlamento de Galicia por el PSOE.

Según las bases, la duración prevista del contrato se extenderá hasta el momento en que Longueira se reincorpore a su puesto. El contrato corresponde al Grupo Profesional I, con una retribución anual bruta de 43.926,36 euros, de acuerdo con el Convenio Laboral de Oficinas y Despachos de la Provincia de A Coruña.

El proceso selectivo constó de dos fases: una valoración de méritos profesionales y académicos, con una puntuación máxima de 4 puntos, y una presentación oral de un plan de actuación y entrevista personal, valorada hasta 6 puntos. Las entrevistas se realizaron los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 en el salón de actos de la sede de la Fundación, con la participación de ocho aspirantes: Tamara Aranda Vázquez, Berta Álvarez-Buylla, Juan Antonio de Nieves Lamas, María América Díaz Pampín, Rosa María Espiñeira Pan, José Enrique Fernández Varela, María del Carmen Montero García y la propia seleccionada.

Con esta resolución, la comisión de valoración refrenda la continuidad del proyecto de Carmen Jiménez al frente de la institución, destacando su experiencia en gestión cultural, conocimiento de la obra de Luis Seoane y trayectoria en centros de arte contemporáneo. Jiménez dirigió la restauración del mural ‘Vista de A Coruña 1669’, de Urbano Lugrís, que fue trasladado desde la calle Real hasta los Olmos.