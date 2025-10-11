Tranvías actualiza la app para saber cuándo llega el autobús

Pasajeros subiéndose al autobús en una parada Archivo El Ideal Gallego

Varios usuarios del autobús urbano en A Coruña se sorprendieron durante la tarde de este sábado al ver cómo se actualizaba la app de Tranvías Coruña para conocer dónde se encuentran los autobuses y poder calcular su llegada a las paradas.

app de tranvias

Lo primero que perciben los viajeros en sus teléfonos móviles es el cambio en el logo de la Compañía de Tranvías, que sigue siendo el mismo pero con un tono rojo más intenso. Una vez abierta, la aplicación parece más intuitiva y más fácil de utilizar por el usuario. Por ejemplo, las líneas de autobuses aparecen con letras más grandes y enmarcadas cada una de ellas por un color diferente que hace más fácil encontrar el recorrido que se está buscando. También aparece más grande el recorrido de los vehículos y el lugar en donde se encuentran, lo que facilita la lectura para gente con problemas de visión y para las personas mayores, que suelen tener presbicia y les cuesta leer en el móvil, sobre todo las grafías más pequeñas.

Nueva pestaña de "Información"

Además, aparte de las opciones de consultar el recorrido de "Ida" como el de "Vuelta", se añade una nueva pestaña en esta sección, denominada "Información". Al pinchar aparecen todos los horarios para ese día de esa línea en concreto, desde el primero al último, tanto con salida desde el punto inicial como a la vuelta. También se inserta un mapa de Google en el que se incluyen todas las paradas del recorrido, para poder consultarlas sin tener que salir de esta pantalla.

Otra de las novedades es la mejora a la hora de consultar las paradas. Hasta ahora, había que buscar las más cercanas (algo que también se mantiene y se mejora, con un mapa más intuitivo y textos más grandes) pero con la actualización se puede introducir directamente el código. Se mantiene la opción de poder marcar las paradas favoritas para ir directamente a las más utilizadas.

Búsqueda de paradas mediante el código

También incorpora una pestaña nueva, bajo el nombre de Utilidades, en la que se agrupan una serie de innovaciones. La primera, una mejora a la hora de comunicarse con el viajero, ya que permite cambiar el idioma en el que se utiliza la plataforma. Permite elegir español, gallego e inglés. Otra novedad importante es que ahora se incluyen los precios, con todas las subvenciones y los descuentos, también se pueden consultar a partir de ahora en la app, desde la tarifa ordinaria hasta las diferentes bonificaciones y los transbordos gratuitos. En este sentido, también se añade una pestaña dedicada a los transbordos gratuitos, que permite meter la línea de origen y la línea de destino para comprobar si se cumplen las condiciones. Por último, facilita al usuario dos acciones para poner a cero el contador: borrar todas las paradas favoritas y borrar todas las líneas favoritas.