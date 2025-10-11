Los planos que prueban que Galicia pudo convertirse en otra Normandía durante la Segunda Guerra Mundial

Mapa de A Coruña elaborado por Estados Unidos y el Reino Unido

Durante la Segunda Guerra Mundial, España estableció una postura oficial de neutralidad, aunque mostró simpatía con el bando de las potencias del Eje, tanto por Alemania como por Italia. No fue invadida, pero hubo un riesgo real y varias posibilidades de que los Aliados lo hubieran hecho.

Encima de la mesa estuvo la opción de invadir distintos enclaves de Galicia por parte de Reino Unido y Estados Unidos, especialmente en 1943, cuando las fuerzas del Eje acumulaban más y más derrotas en los campos de batalla mientras que los Aliados se planteaban acciones con las que poder presionar a Francisco Franco para que este abandonase el poder.

A Coruña 'confidential': cuando la CIA puso el ojo en la ciudad en plena Guerra Fría Más información

Uno de los planteamientos que se barajó fue la posible invasión de Galicia, en un asalto similar al que se produjo en Normandía, en Francia, en 1944. Prueba de ello son los mapas descubiertos en 2019 a través de una investigación de los historiadores Fernando Sanz Ruiz y César Guardeño Gil, que muestran que hubo planes para invadir ciudades como Vigo, Pontevedra, A Coruña y Ferrol en caso de que Franco se alinease con Hitler. Ahí entraron en juego los servicios de espionaje que necesitaban actualizar los mapas y la cartografía.

Según explica el librero y experto en historia de A Coruña Manuel Arenas, estos planos son “muy curiosos”, ya que contienen información de la “época republicana”, es decir, de la primera mitad de los años 30, y que serían utilizados en un “posible desembarco” de los Aliados en Galicia.

En el caso del mapa de A Coruña, hay pequeños detalles que revelan que la información recopilada procede de los años de la Segunda República española, como la denominación del Cantón de Lacy y de Porlier, que existió en la década de 1930. El plano también muestra el emplazamiento de las diversas instalaciones militares existentes en la ciudad y también la ubicación de las antenas de radio.

La leyenda que incorpora el documento revela que fue elaborado por el Army Map Service (AMS) de Estados Unidos. Según Arenas, la creación de esta cartografía también contó con la colaboración de los servicios de inteligencia británicos, que proporcionaron diversos datos sobre la urbe, procedentes mayormente de los vuelos de la RAF para fotografiar las principales ciudades al detalle.

Arenas también apunta a otro plano de Ferrol para explicar que podría haber sido otro lugar clave para un posible desembarco para invadir Galicia. En especial, habla de

playa de Doniños, “muy extensa” y con cierta similitud a la de Omaha, en Normandía, en donde desembarcaron los soldados americanos.