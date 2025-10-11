El paseo se impone a la playa en un día de ‘veroño’ en A Coruña

Gente toma el sol en la playa del Matadero de A Coruña Patricia G. Fraga

Pasear se impuso claramente a ir a la playa sábado, en una jornada atípicamente soleada y de altas temperaturas en A Coruña, a pesar de estar en pleno otoño. Esta es la imagen que ofrecieron los arenales del Orzán y Riazor, donde cerca de medio centenar de personas se atrevieron a bajar a tomar el sol y bañarse. Mientras, muchas más personas optaron por la otra actividad de ocio de los coruñeses: caminar y recorrer buena parte del Paseo Marítimo.

Los termómetros callejeros, situados al sol, llegaron a marcar 25 grados V. Seoane

A lo largo de la jornada, medio centenar de personas se acercaron a las playas para tomar el sol o refrescarse en el mar. Algunos decidieron extender sus toallas sobre la arena e incluso desplegaron sombrillas, mientras que solo unos pocos valientes se atrevieron a zambullirse en el agua. Cabe recordar que en esta época del año ya no hay servicio de socorrismo, lo que puede influir en la menor presencia de bañistas.

A Coruña disfruta de un respiro otoñal: sol y ambiente templado hasta el domingo Más información

Otros usuarios de las playas optaron por actividades deportivas. Se pudo ver a jóvenes y adultos jugando al vóley playa, a las palas, o simplemente caminando por la orilla, aprovechando la temperatura templada y la casi nula brisa.

Ciclistas aprovechan el buen tiempo en A Coruña Patricia G. Fraga

El uso de la palabra ‘veroño’, un neologismo formado a partir de las palabras de verano y otoño, es cada vez más común. Se utiliza coloquialmente para referirse al periodo correspondiente a finales de septiembre y octubre en el que aún se mantienen temperaturas propias de la época estival. Esta es la situación que se registró en la jornada del sábado en la ciudad y su área metropolitana, donde sus habitantes se echaron a las calles para disfrutar de estas condiciones del tiempo benignas.

Cifras

Los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) revelan que A Coruña registró una temperatura máxima de casi 23 grados entre las 14.00 y las 15.00 horas. Eso sí, se produjo importante oscilación térmica respecto a lo habitual en verano, ya que la temperatura mínima fue de 12,9 grados a las 21.00 horas.

La previsión de Aemet para los próximos seis días es que esta tendencia de buen tiempo se prolongue. Para la jornada de hoy se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24. A lo largo de la próxima semana, el anticiclón se mantendrá sobre Galicia, lo que garantiza más jornadas soleadas, aunque con algunas nubes altas y sin previsión de lluvias.