El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los sinvergüenzas convierten un tardeo de A Coruña en el Central Perk de Friends

El inicio de la temporada nostálgica de O'Culto resultó todo un éxito

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/10/2025 21:00
Una pandilla de amigos se lo pasa en grande en O'Culto
Una pandilla de amigos se lo pasa en grande en O'Culto
German Barreiros

Volvió la temporada de tardeos a O'Culto, y lo hizo con una decidida propuesta por tocar la fibra de una generación muy concreta: la que vivió sin internet, trabajó con módem de 56K y ahora se maneja con la misma soltura que los adolescentes en redes sociales, selfis y demás variables. Quizás por eso el diseño del espacio y la decoración temática es todo un reclamo para fotografías e instagramear. 

Ha variado ligeramente el 'Sin vergüenza' hasta convertir el bajo de Panaderas en Central Perk, el icónico bar de la serie 'Friends'. Están los sofás característicos y hasta el cartel con las letras de la serie, todo perfectamente pensado para un guiño a la nostalgia. El otro gran reclamo tiene que ver con los Simpsons. Porque sí, son tan actuales como vintage los muñecos amarillos de Matt Groening. El bar de Moe también está representado, además del sofá y el salón de la familia de Homer y Marge, que da la bienvenida a los asistentes.

En lo que a la producción musical se refiere, The Busking Gentleman lo clava. Es curioso cómo muchas de las opciones de su selección musical han pasado recientemente por A Coruña, desde Gabry Ponte a Coti, pasando por Amaral o Kate Ryan. Porque sí, esa sigue siendo la generación que mueve la hostelería de, día y de noche.

