A Coruña

La XVI edición de la San Silvestre Coruña abrirá las inscripciones el próximo día 15 de octubre

Los interesados podrán inscribirse a precio reducido hasta el 10 de diciembre

Redacción
11/10/2025 14:02
Fotografía de archivo de la San Silvestre 2024
Quintana

La decimosexta edición de la San Silvestre Coruña está a la vuelta de la esquina. Y ya ultima todos los detalles para despedir el año como ya es tradición. La organización anuncia que abrirá el plazo de inscripción el próximo miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción estará abierto desde el día 15 de octubre hasta las 23:59 horas del día 22 de diciembre de 2025 a través las webs www.sansilvestrecoruna.com, y www.championchipnorte.com, o hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles.

Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés de C/ Ramón y Cajal, 57, hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.

Horario:

La carrera se celebrará el miércoles 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.

