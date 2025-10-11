La XVI edición de la San Silvestre Coruña abrirá las inscripciones el próximo día 15 de octubre

Fotografía de archivo de la San Silvestre 2024 Quintana

La decimosexta edición de la San Silvestre Coruña está a la vuelta de la esquina. Y ya ultima todos los detalles para despedir el año como ya es tradición. La organización anuncia que abrirá el plazo de inscripción el próximo miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción estará abierto desde el día 15 de octubre hasta las 23:59 horas del día 22 de diciembre de 2025 a través las webs www.sansilvestrecoruna.com, y www.championchipnorte.com, o hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles.

Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés de C/ Ramón y Cajal, 57, hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.

Horario:

La carrera se celebrará el miércoles 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.